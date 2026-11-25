Vision+ Hadirkan Cast Pay Later 2 ke MoraRepublic Rocket Week, Bagikan Insight Bisnis hingga AI

JAKARTA – Vision+ turut hadir berpartisipasi dalam MoraRepublic Rocket Week 2026 (MRW26). Flagship event ini diselenggarakan oleh MoraRepublic pada 25, 26, dan 28 November 2026 di Jakarta.

Keikutsertaan ini dihadirkan melalui dua sesi pembicara yang membahas kebutuhan bisnis dan masa depan kreativitas di era AI, serta sesi Meet & Greet bersama para pemeran original series Vision+, Pay Later 2.

MRW26 menjadi platform bagi MoraRepublic untuk memperkenalkan ekosistem digital terintegrasi pasca-merger sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. Acara ini memadukan business summit, conference, exhibition, workshop, networking, product launch, hingga entertainment.

Adapun target kehadiran sekitar 15.000 pengunjung dari kalangan pemimpin bisnis, perwakilan pemerintah dan regulator, pelaku industri teknologi dan telekomunikasi, komunitas digital, UMKM, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Day 2 – Rocket Creator Workshop: Thaleb Wirachman Wahjudi Angkat Isu AI dan Kreator

Pada 26 November 2026, Thaleb Wirachman Wahjudi, Head of AI Production MNC Digital Entertainment, akan menjadi pembicara dalam workshop Rocket Creator di Grand Ballroom, Grand Hyatt Jakarta.