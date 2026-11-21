Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 35: Rahasia Kelahiran Sera Terungkap, Kenzi Temukan Fakta Mengejutkan!

Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 35: Rahasia Kelahiran Sera Terungkap, Kenzi Temukan Fakta Mengejutkan! (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 35 bercerita tentang Sera yang diam-diam menyelinap ke rumah Prayoga dengan bantuan Clara. Dia berusaha mencari tahu lebih banyak tentang masa lalunya.

Di sana, Sera menemukan foto Prayoga bersama Tyas. Clara mengungkapkan, sejahat apapun ayahnya, Prayoga tidak pernah mengkhianati ibunya. Namun kedatangan Marvin secara tiba-tiba membuat Sera dan Clara panik.

Sera terpaksa bersembunyi di kolong meja, sementara Clara berusaha bersikap tenang. Saat telepon dari Kenzi masuk ke ponsel Sera, Marvin mulai curiga ada seseorang di rumah itu.

Beruntung perhatian Marvin teralihkan oleh teriakan Prayoga sehingga Sera berhasil melarikan diri dan bersembunyi di gudang. Sementara itu, Kenzi semakin cemas karena Sera tidak menjawab telepon dan bel apartemennya.

Dia kemudian meminta bantuan Alea untuk melacak keberadaan Sera melalui fitur berbagi lokasi. Setelah mengetahui ponsel Sera berada di rumah Prayoga, Kenzi langsung bergegas ke sana tanpa memberi tahu Beto.

Di dalam gudang, Sera kembali menemukan sejumlah foto lama Prayoga bersama Tyas. Ia mencoba mencari ikatan batin dengan Tyas, namun tidak merasakan apapun.