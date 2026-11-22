Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 224: Janji Manis di Istanbul, Teror Mengerikan di Banyuwangi

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Menjelang hari pernikahan mereka, Sena dan Davina mendapatkan nasihat penuh makna dari Veronika agar keduanya saling percaya dan menjaga hubungan mereka dengan baik. Mereka pun bersiap melanjutkan perjalanan ke Istanbul dengan hati yang penuh harapan. Di tengah suasana romantis itu, Sena dan Davina menikmati perjalanan mereka dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata, melaksanakan salat bersama, lalu berlayar di Selat Bosphorus sambil berjanji untuk terus menjaga hubungan dan membangun masa depan bersama.

Namun di rumah, suasana justru berbanding terbalik. Mayang mengetahui bahwa Sena sedang berada di Turki bersama Davina dan berharap Armand memiliki cukup waktu untuk menyingkirkan Bimo sebelum Sena sempat menemukannya. Di sisi lain, Jihan dengan penuh kasih menyelesaikan rajutan sepatu untuk calon bayinya. Di rutan, Dipa tersentuh melihat gambar keluarga milik anak Hans dan mulai memikirkan masa depan anaknya sendiri. Ia kemudian menelepon Armand untuk meminta foto Jihan dan hasil USG calon bayinya. Namun Armand justru menolak dengan dingin dan mengatakan bahwa Jihan akan segera menceraikannya. Dipa pun terluka dan semakin kecewa karena merasa dirinya dipenjara akibat perbuatan Armand.

Di tempat lain, rencana jahat Armand mulai berjalan. Bagus menjalankan perintah Armand dengan menyamar sebagai penumpang bernama Daus dan menemui Pak Bimo di Bandara Banyuwangi. Ia kemudian meminta Bimo mengantarnya ke sebuah hotel melati dan mengetahui bahwa Bimo akan tidur di mobil sambil menunggu keberangkatan menuju Dieng pukul tiga pagi. Bagus melihat kesempatan itu untuk menghabisi Bimo tanpa terpantau CCTV. Sementara itu, Armand dikejutkan oleh sebuah videotron di Jalan Sriwijaya yang menampilkan wajahnya dengan tuduhan bahwa Horizon Logistic menjalankan bisnis haram dan seluruh pengirimannya harus diperiksa. Armand marah besar dan memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan seluruh barang ilegal yang akan dikirim melalui Kusuma Food agar tidak ditemukan polisi.

Jihan yang juga melihat unggahan videotron tersebut segera memberi tahu Novan dan Mayang. Novan terkejut, sedangkan Mayang berusaha meyakinkannya bahwa kabar itu hanya fitnah untuk menjatuhkan Horizon Logistic. Armand kemudian mendatangi videotron itu dan mendapati orang-orang mulai merekam serta mempertanyakan bisnisnya. Armand semakin geram dan mencurigai Mayang sebagai orang yang berada di balik penyebaran informasi tersebut.