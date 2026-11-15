Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 219: Pertemuan Keluarga Davina dan Sena Dipenuhi Ketegangan

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ketegangan emosional dalam sinetron unggulan Terikat Janji memasuki babak baru yang semakin mendebarkan pada penayangan episode 219 malam ini, Minggu (15/11/2026). Setelah sekian lama diselimuti kesalahpahaman masa lalu, titik terang akhirnya muncul ketika Henry mengungkap fakta sebenarnya mengenai hubungannya dengan Medina kepada Novan.

Pengakuan tersebut membawa kelegaan besar bagi Davina, sekaligus membuat Novan menyesali tindakannya di masa lalu yang sempat menuduh Medina berselingkuh hingga tega mengusir serta memisahkannya dari Davina. Di sisi lain, Henry juga menemui Veronika untuk menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya meluruskan masa lalu. Keduanya pun sepakat untuk berdamai, bekerja sama mencari keberadaan Ryan, serta memberikan restu penuh bagi hubungan Sena dan Davina.

Sebagai langkah awal menyatukan kedua belah pihak, Henry dan Veronika berencana bertandang ke kediaman Novan untuk menggelar pertemuan keluarga pada malam harinya. Rencana ini disambut hangat oleh Novan yang langsung meminta Mayang menyiapkan jamuan makan malam istimewa.

Namun, suasana hangat tersebut justru memicu kepanikan dan rasa kesal di benak Mayang. Selain memandang rendah Sena yang selama ini ia anggap hanyalah seorang penjual ketoprak, posisi Mayang kian terpojok saat Novan mulai mencurigai keterlibatannya dalam memprovokasi kesalahpahaman lewat foto-foto masa lalu. Kecemasan Mayang memuncak setelah mengetahui Henry memegang bukti kuat berupa email dari Medina, yang dikhawatirkan akan menyeret namanya dan membongkar rahasia besar terkait hilangnya Ryan.