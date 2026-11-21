Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 103: Dewa Culik Martha, Rahasia Kematian Ryan dan Rifky Terancam Terbongkar

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 103: Dewa Culik Martha, Rahasia Kematian Ryan dan Rifky Terancam Terbongkar. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 103 bercerita tentang Luna yang akhirnya mengetahui bahwa Saga dan Marco selama ini menyimpan rahasia besar terkait kematian Ryan dan Rifky.

Saga mengakui dirinya pernah terlibat aksi penghancuran terhadap sebuah van yang digunakan untuk menabrak Ryan. Namun dia menolak mengungkap identitas pelaku sebenarnya karena sosok tersebut sangat berbahaya.

Merasa dikhianati, Luna pun memilih menjauh dari Saga dan Marco. Sementara itu, Martha mulai mencari jawaban atas misteri kematian orang-orang terdekatnya. Ia melakukan tes DNA terhadap jenazah misterius yang diduga Prisil.

Di sisi lain, Dewa mulai panik setelah mengetahui Saga membocorkan rahasia masa lalunya kepada Marco. Kecurigaan Martha terhadap Dewa semakin kuat ketika ia menemukan rekaman suara Ryan.

Dalam rekaman tersebut, Ryan membongkar bisnis narkoba Dewa sekaligus ancaman pembunuhan yang pernah diterimanya. Martha pun yakin Dewa merupakan sosok di balik kematian Ryan dan Rifky.