Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 34: Rahasia Adopsi Sera Mulai Terkuak

Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 34: Rahasia Adopsi Sera Mulai Terkuak. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 34 bercerita tentang Sera yang kembali teringat kenyataan bahwa Prayoga adalah ayah kandungnya. Meski belum sepenuhnya menerima fakta tersebut, namun dia mendoakan agar Prayoga mendapat hidayah.

Keesokan harinya, Bimo mendatangi Wilda dan terkejut mengetahui Vonny dititipkan di Tentram Senior Living. Ia bahkan menilai tindakan Wilda sama saja dengan membuang orangtua hingga akhirnya memilih pergi karena takut durhaka.

Sementara itu, Kenzi yang sedang mengawasi program diet Bebeto di Mahar Fit langsung panik setelah mengetahui Sera sakit. Ia bergegas ke apartemen Sera dan merawatnya dengan berbagai cara hingga membuat perempuan itu terharu.

Tak lama, Larasati datang membawa sup buatannya. Perhatian tersebut membuat Sera merasakan kembali kehangatan keluarga yang selama ini dirindukannya. Larasati juga diam-diam mengirimkan selimut beruang yang dahulu dijahitnya untuk Zara.

Sera menangis saat menerima selimut tersebut sebelum akhirnya tertidur sambil memeluknya. Di sisi lain, Larasati murka setelah mengetahui Wilda menjadikan Nouvelle sebagai sponsor Raga tanpa persetujuan dewan direksi.