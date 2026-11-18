Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 32 Rabu: Rahasia Asal-Usul Sera Terungkap!

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di Selaras Residence, Sera menerima foto dari nomor tak dikenal yang memperlihatkan Kenzi dan Clara tampak mesra di Mahar Fit. Pengalaman pahit bersama Marvin membuat Sera kembali cemburu meski hubungannya dengan Kenzi belum jelas. Sementara itu, Larasati dibuat terpukul saat menemukan selimut beruang yang dahulu dijahitnya untuk Zara. Ia mulai bertanya-tanya apakah putrinya selama ini berada di dekatnya.

Di sisi lain, Kenzi berhasil melindungi Alea dan Ayu dari dua mahasiswa yang mencoba membawa mereka ke after party. Keberaniannya justru membuat pemilik tempat kagum hingga tertarik menjadi member Mahar Fit. Namun, suasana berubah ketika Wilda meluapkan kemarahannya kepada Sera dan menyalahkannya atas kematian Alvian serta kehilangan Bram. Pertengkaran itu membuat Vonny terluka. Wilda bahkan menawarkan untuk memasukkannya ke panti. Di balik sikapnya yang menyimpan kesedihan, Vonny masih merahasiakan asal-usul Sera dan masa lalunya yang berkaitan dengan anak Larasati.

Sementara itu, Prayoga berencana menaikkan harga membership Raga agar terlihat lebih eksklusif. Ia semakin geram melihat Mahar Fit justru berkembang dengan konsep yang terbuka untuk semua kalangan. Kedatangan Wilda untuk menawarkan sponsorship Nouvelle pun berakhir dengan pertengkaran setelah Prayoga menolak syarat pemasangan wajah Bimo di depan Raga. Prayoga bahkan memaksa Bimo memilih antara pekerjaan dan Wilda. Wilda akhirnya membatalkan kerja sama dan pergi bersama Bimo. Di tengah perkembangan Mahar Fit yang semakin pesat, Sera berniat menanyakan kejelasan hubungannya dengan Kenzi. Namun, niat itu terhenti ketika Vonny menelepon sambil menangis dan hendak mengungkap rahasia tentang jati diri Sera.

Sera dan Kenzi segera menyusul Vonny ke kafe. Di sana, Prayoga membuat keributan hingga tanpa sengaja menampar Clara dan menghina Vonny. Ketika Prayoga menabrak Vonny hingga terjatuh, Sera nyaris kehilangan kendali sebelum Kenzi menahannya. Dalam perjalanan pulang, Sera kembali meluapkan kebenciannya kepada Prayoga. Vonny akhirnya mengungkap rahasia besar yang selama ini disimpannya: Prayoga adalah ayah kandung Sera. Sera dan Kenzi pun terpana mendengar pengakuan tersebut. Bagaimana Sera akan menghadapi kenyataan bahwa sosok yang selama ini dibencinya ternyata adalah ayah kandungnya?

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(kha)

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