Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 98: Hilangnya Prisil Membuat Luna Gelisah

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Marco mulai menemukan petunjuk yang mengarah pada kejahatan Dewa. Potongan kemeja berlumur darah yang sengaja dibakar Dewa ternyata berhasil diselamatkan Vino. Temuan tersebut semakin menguatkan kecurigaan Marco bahwa ayahnya telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Di sisi lain, Luna semakin gelisah karena Prisil menghilang secara misterius. Firasat buruk yang dirasakannya membuat Luna khawatir sesuatu telah terjadi pada ibu kandungnya.

Sementara itu, Dewa berusaha menghilangkan semua jejak kejahatannya. Ia bahkan menyingkirkan barang-barang milik Prisil dan memutus komunikasi perempuan tersebut dengan siapa pun. Di tengah situasi itu, Bella kembali histeris saat melihat sebuah tato di rumah sakit yang mengingatkannya pada sosok yang pernah menyakitinya. Mona pun mulai menyadari adanya sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu kelam kakaknya.

Di tengah berbagai rahasia yang mulai terungkap, Marco dan Saga semakin bertekad menjatuhkan Dewa. Akankah mereka berhasil menemukan bukti kejahatan Dewa sebelum semua jejaknya terhapus? Lalu, apa sebenarnya hubungan tato tersebut dengan masa lalu Bella?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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