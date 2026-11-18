Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 100: Kematian Misterius di Gudang Dewa

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di tengah penyelidikan penemuan mayat perempuan di gudang milik Dewa, kecurigaan Marco dan teman-temannya semakin menguat. Dewa terus berusaha menutupi keterlibatannya, tetapi polisi mulai menemukan petunjuk yang mengarah kepadanya. Marco pun bertekad menyerahkan kain bernoda darah kepada polisi sebagai barang bukti. Meski begitu, ia sadar langkah tersebut bisa membahayakan Luna dan Martha.

Di sisi lain, Roman harus menghadapi tuduhan pelecehan yang mengancam reputasi dan kelangsungan perusahaannya. Kondisi Mila yang terpukul justru dimanfaatkan Shasa untuk semakin memengaruhinya agar membenci Luna, meski Luna sebenarnya tulus ingin membantu. Sementara itu, Martha berusaha memperbaiki HP lama milik Ryan. Ia berharap masih ada kenangan atau informasi penting yang bisa ditemukan dari perangkat tersebut.

Kecurigaan terhadap Dewa semakin menguat ketika Edwin mulai menghubungkan luka di tangannya dengan kematian perempuan yang ditemukan di dalam tong. Namun, identitas korban masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mampukah Marco dan teman-temannya mengungkap keterlibatan Dewa sebelum jatuh korban berikutnya? Lalu, petunjuk apa yang akan ditemukan Martha dari HP lama Ryan?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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