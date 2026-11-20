Robert Pattinson Dibayar Rp18 Miliar Hanya untuk Audisi James Bond

LONDON - MGM dikabarkan harus membayar Robert Pattinson senilai USD1 juta atau setara Rp18,26 miliar hanya untuk mengikuti audisi karakter James Bond.

Daily Mail melaporkan, keterlibatan Pattinson dalam audisi tersebut terjadi berkat campur tangan Lauren Sanchez, istri konglomerat Jeff Bezos bos Amazon.

Mantan jurnalis itu sangat terpukau dengan akting Robert Pattinson setelah melihat hasil audisinya. Rekomendasi Sanchez itu kemudian menjadi alasan terpilihnya sang aktor sebagai Agen 007.

Saat hadir dalam Silicon Valley & The World Conference pada 17 November 2026, Jeff Bezos buka suara terkait kisah di balik layar pemilihan Robert Pattinson sebagai James Bond.

Robert Pattinson Dibayar Rp18 Miliar Hanya untuk Audisi James Bond. (Foto: Istimewa)

Dia mengaku, proses casting James Bond berlangsung cukup ketat. Ada lima aktor yang telah melewati proses screen test, termasuk Robert Pattinson.