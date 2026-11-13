Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 217: Sena Curiga Ichlas Dijadikan Kambing Hitam Kasus Penyerangan Bryan

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 217 bercerita tentang Davina yang datang ke rumah Veronika untuk meminta maaf. Veronika menyambutnya dengan hangat, memaafkan, dan mendukungnya bersama Sena.

Keduanya pun berdamai. Sena lega mendengar hubungan Davina dan ibunya kembali baik. Di Hotel Royal Paradise, Ichlas terus mengawasi Bryan dan menunggu kesempatan untuk menghabisinya atas perintah Armand.

Ketika Michael meninggalkan Bryan sebentar untuk mengambil ponselnya yang tertinggal di restoran, Ichlas memanfaatkan kesempatan itu dengan mengajak Bryan masuk ke dalam lift.

Ichlas diam-diam menyiapkan suntikan etomidate untuk melumpuhkan Bryan. Namun, Michael kembali sebelum rencananya terlaksana. Menyadari gerak- gerik Ichlas yang mencurigakan, Michael langsung melindungi Bryan dan mereka terlibat perkelahian sengit di dalam lift.

Michael berhasil melumpuhkan Ichlas dan menemukan jarum suntik yang akan digunakan untuk menyerang Bryan. Sena kemudian datang, mengamankan barang bukti, dan memerintahkan Michael membawa Bryan kembali ke kamarnya.