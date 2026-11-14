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7 Drama Korea dengan Genre Medis Terpopuler, Cetak Rating Tinggi!

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |11:30 WIB
7 Drama Korea dengan Genre Medis Terpopuler, Cetak Rating Tinggi!
Drama Korea dengan Genre Medis Terpopuler. (Foto: Instagram/@hospitalplaylist_official)
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JAKARTA - Drama Korea bergenre medis selalu punya daya tarik tersendiri bagi penonton. Bahkan, sejumlah drama medis berhasil mencatatkan rating tinggi selama penayangannya. 

Menariknya, drama medis ini banyak yang tak hanya menyuguhkan kesibukan dokter dalam menangani pasien, tapi juga menghadirkan kisah persahabatan, romansa, hingga konflik manajemen rumah sakit. 

Misalnya, Hospital Playlist yang mengangkat kehidupan lima dokter dan Dr. Romantic yang menampilkan perjuangan tenaga medis di rumah sakit terpencil.

Berikut tujuh drama Korea bergenre medis terpopuler yang bikin nagih dan sulit dilewatkan.

1. Hospital Playlist

Drama Korea dengan Genre Medis Terpopuler. (Foto: Instagra,/@hospitalplaylist_official)
Drama Korea dengan Genre Medis Terpopuler. (Foto: Instagra,/@hospitalplaylist_official)

Hospital Playlist menjadi salah satu drama medis populer di kalangan pencinta drakor. Lantaran, drama ini disebut berhasil meramu kisah persahabatan lima dokter, kehidupan rumah sakit, dan romansa menjadi tontonan yang menarik. 

Serial tvN tersebut mengisahkan kehidupan lima dokter yang telah bersahabat sejak duduk di bangku kuliah kedokteran. Mereka kemudian bekerja di rumah sakit yang sama dan menghadapi berbagai kisah pasien, tantangan pekerjaan, serta persoalan kehidupan pribadi.

Tak heran, kedua season-nya sama-sama sukses meraih rating di kisaran 14 persen pada episode terakhirnya. Peran dari masing-masing pemain, Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung, dan Jeon Mi Do, pun masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Permintaan untuk penambahan season juga terus mencuat dari para penggemar.

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