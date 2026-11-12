Sinopsis Dead-End Job yang Dibintangi Lee Jae Wook, Cocok untuk Ditonton Maraton

JAKARTA - Dead-End Job, tampaknya sukses mencuri perhatian para penggemar drama Korea. Pasalnya, series yang dibintangi Lee Jae Wook itu berhasil menduduki posisi nomor 1 secara global untuk kategori series non-english berdasarkan situs resmi Netflix, TUDUM yang dikutip pada Kamis (12/11/2026).

Dikutip dari TUDUM, Dead-End Job telah ditonton 8,7 juta kali dalam periode penayangan 2-8 November 2026. Sementara untuk total jam penayangannya mencapai 44.400.000. Drama yang tayang perdana pada 30 Oktober itu menggeser popularitas Doctor X yang dimainkan oleh Kim Ji Won.

Sinopsis Dead-End Job

Dead-End Job. (Foto: Netflix Korea)

Bergenre misteri, fantasi, dan horor, drama ini menceritakan bagaimana seseorang berani mengambil risiko dalam pekerjaan demi mendapatkan gaji tinggi untuk melunasi utangnya.

Kisah ini berpusat pada seorang pemuda bernama Byeon Hyeok Jun (Lee Jae Wook) yang memiliki utang menumpuk. Saat berada di posisi tersulitnya, Hyeok Jun melihat adanya lowongan pekerjaan dari Spider Staffing Agency yang menawarkan gaji tinggi. Tak main-main, upah yang dijanjikan sebesar 50 hingga 200 kali lipat dari UMR harian.

Seolah mendapat jalan keluar, Hyeok Jun tetap memilih untuk melamar pekerjaan tersebut meski lowongan tersebut tak biasa. Sayang, setelah mulai bekerja, dia mulai menemukan berbagai fenomena aneh dalam kantor yang dipimpin sosok Mr. S (Lee Hee Jun).