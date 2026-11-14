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Sinopsis Microdrama Ikatan yang Tak Pernah Diharapkan, Hanya di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |05:30 WIB
Sinopsis Microdrama Ikatan yang Tak Pernah Diharapkan, Hanya di V+Short
Sinopsis Microdrama Ikatan yang Tak Pernah Diharapkan, Hanya di V+Short. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – V+Short menghadirkan berbagai pilihan microdrama seru dan menarik dengan cerita beragam. Ada kisah romansa penuh kejutan, pengkhianatan yang menguras emosi, hingga cerita fantasi dengan plot penuh konflik.

Microdrama Ikatan yang Tak Pernah Diharapkan bisa menjadi salah satu tontonan wajib Anda di akhir pekan. Karena itu, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi V+Short atau silakan klik tautan berikut ini untuk menonton deretan microdrama lainnya.

Drama pendek ini berkisah tentang Evelyn, gadis yatim piatu yang tumbuh di tengah kawanan serigala yang dingin dan kerap merundungnya. Di balik kehidupan yang penuh penderitaan, Evelyn menyimpan trauma mendalam atas kematian sang ayah.

Ayah Evelyn dibunuh oleh Victor, seorang bangsawan vampir yang kejam. Hidupnya mulai berubah ketika diselamatkan oleh Alpha Kaelen dari serangan serigala liar. Pertemuan tersebut ternyata membawa Evelyn pada kenyataan hidup mengejutkan.

Kaelen, pria yang menyelamatkannya itu ternyata pasangan takdir yang telah ditetapkan untuknya. Namun harapan Evelyn hancur ketika Kaelen secara terbuka menolaknya di hadapan banyak orang.

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