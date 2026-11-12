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Hyeri dan Na In Woo Jadi Suami Istri dalam Drama Handle Her With Care

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |14:30 WIB
Hyeri dan Na In Woo Jadi Suami Istri dalam Drama <i>Handle Her With Care</i>
Hyeri dan Na In Woo Jadi Suami Istri dalam Drama Handle Her With Care. (Foto: Hancinema)
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SEOUL - Lee Hyeri dan Na In Woo akan beradu akting dalam drama Handle Her With Care. Hal tersebut dikonfirmasi oleh ENA, TV kabel yang akan menayangkan drama tersebut, lewat keterangan resminya, pada 12 November 2026. 

Mengusung genre romance dan action, drama Handle Her with Care bercerita tentang Ja Young (Hyeri) seorang mata-mata dengan nama alias J9 yang memiliki kemampuan menyamar yang mumpuni.

Sepanjang kariernya sebagai J9, Ja Young memiliki sederet identitas dan menjalani berbagai misi berbahaya di berbagai dunia. Namun jelang pensiun, Ja Young justru masuk dalam perangkap yang membuatnya terluka. 

Lee Hyeri dan Na In Woo Digaet Bintangi Drama Remake Caution, Hazardous Wife
Hyeri dan Na In Woo Jadi Suami Istri dalam Drama Handle Her With Care. (Foto: Hancinema)

Geon Woo, seorang dokter hewan yang ternyata mantan agen NIS kemudian menyelamatkan Ja Young dan mengklaim diri sebagai walinya. Yang tak pernah mereka duga, kebersamaan tersebut ternyata berujung pada pernikahan. 

Sebagai istri dan ibu rumah tangga, Ja Young harus menjalani dua peran yang ternyata tak semudah yang dibayangkannya. Dia harus melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga yang tak pernah dilakoninya selama ini. 

“Saat pertama kali membaca skrip drama ini, aku merasa, identitas Ja Young yang selalu berubah-ubah sangat menarik. Aku sangat antusias dengan proyek ini dan akan bekerja keras berperan sebagai J9,” ujar Hyeri dikutip dari My Daily, pada Kamis (12/11/2026). 

 

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