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Kang Dong Won dan Kim Go Eun Adu Akting dalam Drama The Twilight Between Us

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |18:30 WIB
Kang Dong Won dan Kim Go Eun Adu Akting dalam Drama <i>The Twilight Between Us</i>
Kang Dong Won dan Kim Go Eun Bintangi Drama Romantis The Twilight Between Us. (Foto: Elle)
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SEOUL - Kang Dong Won dan Kim Go Eun akan beradu akting dalam drama romantis-sejarah The Twilight Between Us. Terpilihnya kedua aktor chungmoro tersebut diumumkan Netflix, pada 12 November 2026.

Drama The Twilight Between Us bercerita tentang Mu Yeong dan Su Ryeon yang berasal dari dua keluarga yang saling bermusuhan selama 100 Tahun. Namun kemudian, keduanya dipaksa menikah atas perintah kerajaan.

Kang Dong Won dan Kim Go Eun adu akting dalam drama romantis The Twilight Between Us. (Foto: ELLE)
Kang Dong Won dan Kim Go Eun adu akting dalam drama romantis The Twilight Between Us. (Foto: ELLE)

Kang Dong Won berperan sebagai Mu Yeong, anak haram Keluarga Kang, yang dijuluki ‘Iblis dari Utara’. Di balik julukan tersebut, Mu Yeong sebenarnya memiliki keterampilan bela diri mumpuni dengan hati mulia.

Sementara Kim Go Eun dipercaya menghidupkan lakon Su Ryeon, putri semata wayang Keluarga Han. Setelah gagal menjadi Putri Mahkota, Kerajaan ‘menganugerahkan’ dirinya pernikahan dengan Mu Yeong. 

Drama sageuk (sejarah) yang memadukan genre romansa dengan action dan fantasi ini menampilkan kolaborasi antara Kim Won Seok, sutradara When Life Gives You Tangerines, dan Park Ji Eun penulis skenario Queen of Tears.

Kim Go Eun dan Kang Dong Won adu akting dalam drama romantis The Twilight Between Us. (Foto: Elle)
Kim Go Eun dan Kang Dong Won adu akting dalam drama romantis The Twilight Between Us. (Foto: Elle)

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