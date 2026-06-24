Kim Mu Yeol Main di Drama Medis First Doctor, Siap Tampilkan Sisi Akting yang Berbeda

SEOUL - Kim Mu Yeol akan kembali menunjukkan bakat aktingnya melalui drama medis Netflix mendatang, First Doctor. Menariknya, dalam drama ini, Kim Mu Yeol akan menampilkan sisi akting yang bebeda.

Lantaran, aktor berusia 44 tahun ini baru saja sukses membawakan karakter yang berkarisma dan penilaian yang tajam dalam diri Na Hwa Jin di serial Netflix Teach You a Lesson. Kini, dia akan bertranformasi menjadi seorang dokter yang hangat, humoris, dan memiliki kepribadian yang ramah.

Kim Mu Yeol akan memerankan tokoh Bae Su Wol, seorang profesor anestesiologi dan pengobatan nyeri di Rumah Sakit Universitas Yeonhwa. Dia adalah rekan lama Heo Ji Wan dan mendukung orang-orang di sekitarnya dengan keahlian medisnya, kepribadian yang santai, serta keramahan alaminya.

Tokoh Bae Su Wol diperkirakan akan menonjolkan pesona yang lebih lembut dan ceria dibandingkan karakter-karakter intens yang pernah diperankan Kim Mu Yeol belakangan ini.

Dengan karakter berbanding terbalik yang dimainkannya, peran Kim Mu Yeol di serial First Doctor langsung dinantikan oleh para penggemar. Drama ini juga menjadi proyek ketiganya bersama sutradara Hong Jong Chan, yang sebelumnya bekerja sama dalam serial Juvenile Justice dan Teach You a Lesson.