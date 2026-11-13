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Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 26: Jumat 13 November 2026: Misteri Surat Lawas Rizal untuk Kenzi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 26: Jumat 13 November 2026: Misteri Surat Lawas Rizal untuk Kenzi
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 26: Jumat 13 November 2026: Misteri Surat Lawas Rizal untuk Kenzi. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 26 bercerita tentang Sera dan Kenzi yang mendatangi rumah Pak Soleh karena merasa bersalah membuat Wilda dihujat warganet. 

Melihat karung-karung akar tunjuk langit yang batal diambil Wilda, Sera memutuskan mentransfer sejumlah uang untuk membantu biaya panen meski uang endorse tersebut sebenarnya bisa memudahkan Mahar Fit.

Sera dan Kenzi lalu merekam video promosi dan mengunggahnya di internet. Tak butuh waktu lama, ada pembeli yang memesan tiga karung. Malamnya, Si Buyung mogok. 

Kenzi melarang Sera keluar karena perhatian, memperbaiki kabel yang longgar, lalu menyelimuti Sera yang tertidur dengan jaketnya. Di parkiran Selaras Residence, Kenzi tak tega membangunkan Sera dan ikut tertidur di dalam mobil.

Telepon dari Lita kemudian membangunkan Sera yang sempat membersihkan bekas oli di wajah Kenzi hingga akhirnya pria itu terbangun. Momen itu, membuat keduanya menjadi salah tingkah. 

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