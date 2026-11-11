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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 215: Davina Maafkan Sena

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |18:52 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terikat Janji</i> Eps 215: Davina Maafkan Sena
Terikat Janji
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JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Setelah pertemuan dengan Bryan, Sena kembali menjelaskan alasan di balik berbagai kebohongannya kepada Davina. Ia mengakui bahwa dirinya memang memiliki Aryawangsa Residence dan Hotel Royal Paradise. Sena juga pernah membeli sembilan ribu karton City Mie untuk membantu Davina saat dicopot dari jabatan Brand Manager akibat kesalahan produksi, serta seribu karton tambahan saat peluncuran City Mie rasa ketoprak. Davina terkejut sekaligus terharu mengetahui perhatian Sena selama ini.

Sena kemudian menceritakan upayanya mencari informasi tentang Ryan, termasuk menyelinap ke ruang arsip Kusuma Food melalui manhole. Ia juga menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Lidya berkaitan dengan penyelidikan terhadap Desi, mantan rekan kerja Ryan, serta foto Ryan dan Desi yang pernah diterima Davina. Sena akhirnya mengungkap bahwa Ryan tidak pernah berselingkuh dengan Desi. Hubungan tersebut hanyalah fitnah yang sengaja dibuat untuk menghancurkan hubungan Ryan dan Davina. Sena juga mengakui bahwa dirinya yang mengirimkan foto tersebut dan mengatur perjalanan hiking Davina. Ia turut meluruskan kesalahpahaman tentang ayahnya dan Medina. Faktanya, Medina tidak pernah membalas cinta ayah Sena karena hatinya hanya untuk Novan. Setelah mendengar seluruh pengakuan itu, Davina akhirnya memaafkan Sena dan keduanya kembali berbaikan.

Di tengah kebahagiaan Sena dan Davina, Novan justru ketakutan setelah melihat pria yang sangat mirip Ryan di Hotel Royal Paradise. Pria itu bahkan mengenakan jaket merah yang pernah dipakai Ryan. Mayang menduga sosok tersebut adalah Bryan Angkasa, pria yang dahulu dibayar untuk menyamar sebagai Ryan. Ia pun segera menghubungi Armand agar Bryan kembali disingkirkan. Sementara itu, Novan semakin dihantui rasa bersalah atas kematian Ryan. Ia menangis saat mengingat kejadian ketika tanpa sengaja mendorong Ryan hingga tewas.

Di sisi lain, Sena memenuhi panggilan Pak Prama untuk menginterogasi Hans. Dalam pemeriksaan, Hans mengungkap bahwa Armand memiliki jaringan bisnis kargo di Phuket, Thailand. Ia juga mengaku pernah menerima tiga koper berisi uang tunai dari Arga, orang kepercayaan Armand, untuk diserahkan kepada Dipa. Pengakuan tersebut semakin menguatkan dugaan Sena mengenai keterlibatan jaringan Armand dalam bisnis Dipa. Hans turut membongkar fakta bahwa Dipa sebenarnya bukan anak kandung Armand.

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