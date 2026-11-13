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Demi Pengobatan Ibu, Nancy Jadi Istri Miliarder dalam Microdrama Baru V+Short

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |23:30 WIB
Demi Pengobatan Ibu, Nancy Jadi Istri Miliarder dalam Microdrama Baru V+Short
Demi Pengobatan Ibu, Nancy Jadi Istri Miliarder dalam Microdrama Baru V+Short. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Kisah pernikahan yang berawal dari keterpaksaan selalu punya daya tarik tersendiri. Apalagi jika pria yang awalnya dianggap bukan siapa-siapa ternyata menyimpan identitas besar yang tak pernah terbayangkan. 

Cerita penuh kejutan ini bisa Anda temukan dalam microdrama V+Short Sisi Rahasia Suamiku yang Kaya. Untuk menonton microdrama ini, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi V+Short secara gratis melalui tautan ini.

Microdrama ini bercerita tentang Nancy yang berjuang keras dalam menyelamatkan sang ibu yang sedang sakit keras. Demi biaya pengobatan ibunya, dia memutuskan menikahi seorang miliarder bernama Gene. 

Di balik statusnya sebagai miliarder, reputasi Gene ternyata tak terlalu baik. Dia kerap dicap biang masalah yang menjadi aib bagi keluarganya. Namun di balik reputasi buruk nya itu, Gene ternyata suami lembut dan perhatian untuk Nancy.

Ia diam-diam selalu melindungi Nancy, termasuk ketika sang istri akhirnya mendapatkan pekerjaan impiannya. Seiring berjalannya waktu, Nancy mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang disembunyikan suaminya.

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