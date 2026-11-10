Ayah Kejam Abaikan Anak Sekarat, Kisah Natal Penuh Haru di Microdrama V+Short

JAKARTA – Apa jadinya ketika seorang ibu hanya ingin memberikan kenangan Natal terakhir yang indah untuk anaknya yang sedang sekarat, tetapi sang ayah justru lebih mementingkan kekasih gelapnya? Kisah menguras emosi ini hadir dalam microdrama V+Short berjudul “Ayah Kejam Abaikan Anak Sekarat”. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik di sini.

Mengangkat konflik keluarga yang menyentuh hati, drama ini memperlihatkan perjuangan seorang ibu yang ingin memenuhi keinginan terakhir putranya. Di tengah situasi yang begitu berat, sikap sang ayah justru menambah luka dan membuat keadaan semakin menyedihkan. Sinopsis “Ayah Kejam Abaikan Anak Sekarat” Seorang ibu muda hanya ingin memberikan satu perayaan Natal terakhir untuk putranya yang berusia 8 tahun dan sedang sekarat.

Namun, sang ayah justru hanya memikirkan kekasih gelapnya dan tidak menyadari betapa besar dampaknya. Keinginan sederhana seorang ibu untuk menghadirkan Natal terakhir yang berkesan bagi putranya menjadi inti cerita yang menyentuh. Namun, harapan tersebut berhadapan dengan kenyataan pahit ketika sang ayah justru lebih memilih memperhatikan kekasih gelapnya.

Konflik ini menghadirkan drama keluarga yang emosional dan mengajak penonton mengikuti situasi sulit yang dihadapi seorang ibu. Dengan format microdrama, kisahnya dikemas dalam episode singkat yang membuat setiap momen terasa padat dan menarik untuk diikuti.

Mengenal V+Short, Platform Microdrama dengan Cerita yang Bikin Penasaran V+Short merupakan platform hiburan yang menghadirkan beragam microdrama atau short drama dengan format video vertikal.

Melalui episode berdurasi singkat, penonton dapat menikmati berbagai cerita dengan alur yang ringkas dan konflik yang langsung menarik perhatian. Beragam kisah hadir di V+Short, mulai dari romansa, drama keluarga, hingga cerita penuh konflik dan kejutan.