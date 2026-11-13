Misi Balas Dendam Sebastian dalam Microdrama Murka Merah Darah, Hanya di V+Short

Misi Balas Dendam Sebastian dalam Microdrama Murka Merah Darah, Hanya di V+Short. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Bagaimana jika seseorang yang awalnya memburu vampir justru berubah menjadi salah satu dari mereka? Inilah konflik menegangkan yang dihadirkan dalam microdrama Murka Merah Darah di V+Short.

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Mengusung kisah fantasi gelap yang dipenuhi pengkhianatan, kehilangan, dan ambisi balas dendam, microdrama ini mengajak penonton mengikuti perjalanan seorang pemburu elite yang harus menghadapi kenyataan pahit sekaligus rahasia besar di balik dunia vampir.

Kisah bermula dari Sebastian, pemburu elite yang memasuki hutan terlarang demi mencari adiknya yang hilang. Namun, pencarian itu justru berakhir tragis. Ia dikhianati dan berubah menjadi vampir, makhluk yang selama ini diburunya.

Di tengah keterpurukannya, Sebastian menemukan fakta yang menghancurkan hatinya. Sang adik ternyata telah dijadikan korban persembahan oleh seorang tetua vampir yang kejam.

Kehilangan orang yang paling dicintainya membuat Sebastian dipenuhi amarah. Ia pun bertekad menghancurkan kekuasaan sang tetua dan membalas semua kejahatan yang telah dilakukannya.

Dalam menjalankan rencananya, Sebastian bekerja sama dengan Liliana, sosok yang pernah menyelamatkan hidupnya. Namun, demi menyusup dan meruntuhkan kerajaan sang tetua, Sebastian sengaja berpura-pura berselisih dengan Liliana.