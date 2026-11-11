Mencintai Kembali Sang Bintang Hoki Kesayanganku, Kisah Cinta dan Rahasia Masa Lalu di Microdrama V+Short

JAKARTA – Setelah tujuh tahun berpisah, seorang perempuan harus menghadapi masa lalu yang belum sepenuhnya selesai, sementara rahasia besar tentang anak mereka perlahan mulai terungkap. Cerita ini hadir dalam microdrama V+Short berjudul “Mencintai Kembali Sang Bintang Hoki Kesayanganku”. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik di sini.

Mengangkat kisah cinta yang dipenuhi pengkhianatan, perpisahan, dan kesempatan kedua, drama ini mengikuti perjuangan seorang ibu yang harus membesarkan putrinya seorang diri. Di sisi lain, sosok Alexander, bintang hoki yang pernah meninggalkannya, kembali hadir dan mulai mencari perempuan yang dahulu dicintainya.

Pertemuan tak terduga membuat kenangan lama kembali muncul. Namun, di balik kesempatan untuk memperbaiki hubungan, ada rahasia masa lalu yang bisa mengubah kehidupan mereka selamanya.

Sinopsis “Mencintai Kembali Sang Bintang Hoki Kesayanganku”

Tujuh tahun setelah secara terbuka disangkal oleh Alexander, seorang bintang hoki terkenal, Hazel memutuskan untuk mengubah identitasnya menjadi Lena. Ia memilih menjalani kehidupan baru demi membesarkan putri mereka yang sedang sakit tanpa bantuan siapa pun.

Namun, takdir mempertemukan kembali Lena dan Alexander. Pertemuan tersebut membuat Alexander kembali mencari perempuan yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Seiring waktu, sejumlah petunjuk yang terasa familier mulai membangkitkan kecurigaannya.

Alexander perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Hingga sebuah pengungkapan mengejutkan memaksa keduanya menghadapi pengkhianatan dan luka masa lalu yang selama ini memisahkan mereka.