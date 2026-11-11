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Nikah Paksa dengan Playboy, Gadis Ini Dilindungi Pengacara Tampan di Microdrama V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |23:03 WIB
Nikah Paksa dengan Playboy, Gadis Ini Dilindungi Pengacara Tampan di Microdrama V+Short
Microdrama Vshort
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JAKARTA – Microdrama V+Short “Perlindungan Utama Pengacara Konglomerat” menghadirkan kisah Maya, seorang supervisor hotel yang justru harus menghadapi pengkhianatan dari keluarganya sendiri. Demi mendapatkan uang mahar, orang tuanya tega menjebak Maya hingga hampir dinikahkan secara paksa dengan seorang pria playboy! 

Beruntung, Julian, pengacara ternama yang mencintainya, datang untuk melindungi Maya dan membongkar rencana licik tersebut. Penuh intrik keluarga, perlawanan hukum, dan kisah cinta yang menghangatkan hati, drama ini wajib masuk daftar tontonanmu. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik di sini. 

Selama ini, Maya sudah terbiasa mengalah demi keluarganya. Sayangnya, semua pengorbanan itu tak pernah dihargai. Orang tuanya justru lebih mengutamakan anak laki-laki dan terus membebankan berbagai tanggung jawab kepadanya. 

Keadaan semakin buruk ketika Maya mengetahui bahwa keluarganya punya rencana menikahkannya dengan seorang pria playboy demi keuntungan finansial. Bahkan, mereka tega memberikan obat kepada Maya agar rencana tersebut bisa terlaksana. Namun, mereka tidak tahu bahwa Julian siap melakukan apa saja untuk menggagalkan rencana itu. 

Sinopsis “Perlindungan Utama Pengacara Konglomerat” 

Maya telah menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi keinginan keluarganya. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai supervisor hotel, ia juga harus menanggung perlakuan tidak adil dari orang tua yang selalu mengutamakan anak laki-laki. Puncaknya, keluarganya merancang pernikahan paksa dengan seorang pria playboy demi mendapatkan uang mahar. 

Maya bahkan diberi obat agar tidak bisa melawan rencana tersebut. Situasi ini membuatnya semakin terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah ia inginkan. Namun, Julian tidak tinggal diam. Pengacara ternama yang mencintai Maya ini bertekad membebaskannya dari rencana jahat keluarganya. 

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