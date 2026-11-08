Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 23: Kencan Romantis Sera dan Kenzi, Masa Lalu Ibu Kandung Mulai Terungkap!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |18:06 WIB
Sinopsis <i>Terbaik Itu Kamu</i> Eps 23: Kencan Romantis Sera dan Kenzi, Masa Lalu Ibu Kandung Mulai Terungkap!
Ternaik Itu Kamu
A
A
A

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kenzi memutuskan bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan Padang untuk membayar utang jajanan kepada Sera. Keputusannya membuat Sera tertegun karena Kenzi ingin berusaha sendiri tanpa harus terus mengandalkan uang darinya. Dengan dorongan Lita, Sera akhirnya mengajak Kenzi makan malam berdua pukul tujuh. Namun, Kenzi tidak menyadari bahwa ajakan tersebut merupakan sebuah kencan. Sera justru panik dan ingin membatalkannya, tetapi Lita dan Bebeto mengambil alih ponselnya demi memastikan kencan itu berjalan sukses.

Sementara itu, Prayoga, Marvin, dan Clara datang ke rumah makan tempat Kenzi bekerja. Marvin sengaja menyenggol Kenzi yang sedang membawa tumpukan piring dan menyindirnya soal Sera. Prayoga kemudian membuat konten live review makanan untuk mengalihkan perhatian dari kasus-kasusnya. Ia juga menyindir Kenzi yang dahulu menolak menjadi menantunya dan mengatakan bahwa hidup mereka akan lebih baik jika Kenzi bersama Clara. Perkataan tersebut membuat Marvin sakit hati.

Ketegangan berlanjut ketika Prayoga terpeleset di lantai toilet yang basah. Marvin sempat melihatnya terjatuh, tetapi ragu untuk menolong. Kenzi justru datang lebih dahulu dan memapah Prayoga keluar. Akibat kejadian itu, Prayoga hanya mengalami keseleo dan harus menggunakan kursi roda sementara.

Di belakang restoran, Clara menangis dan menyesali keputusannya karena dahulu tidak mendengarkan peringatan Kenzi tentang Marvin yang hanya mengincar uang dan berselingkuh. Kenzi menghiburnya serta menyemangati Clara agar berani meninggalkan Marvin. Namun, Prayoga diam-diam melihat kedekatan mereka dari kejauhan.

Di sisi lain, Sera kebingungan memilih pakaian untuk kencannya. Ia kemudian bertemu Larasati yang meminjamkan gaun hijau backless koleksi Aveline. Gaun tersebut ternyata milik putrinya, Zara, yang diculik 26 tahun lalu saat masih berusia tiga bulan. Larasati mengaku tidak pernah berhenti berharap putrinya masih hidup dan selalu membelikan pakaian untuknya setiap tahun. Mendengar cerita tersebut, Sera memeluk dan menguatkan Larasati.

Sementara itu, Bimo mulai bekerja di Nouvelle Beauty dan semakin akrab dengan Wilda. Ambisi Wilda untuk mengalahkan Sera terlihat dari keputusannya menggunakan bahan produksi yang lebih murah tanpa akar tunjuk langit, tetapi tetap mencantumkan bahan tersebut pada kemasan demi keuntungan. Bimo menyadari kebohongan itu. Meski demikian, keduanya mulai saling tertarik melalui candaan di antara mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/598/3252873//ternyata_ini_cinta-USP3_large.JPG
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 90: Prisil Nekat Cari Kerja, Dewa Akui Jadi Pelaku Penembakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/598/3252774//terbaik_itu_kamu-Fz1H_large.jpeg
Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 22: Rahasia 26 Tahun Larasati dan Kencan Pertama yang Nyaris Batal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/598/3252728//sinopsis_ternyata_ini_cinta_eps_89-wKtH_large.jpeg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 89: Ini Pengorbanan Saga yang Membuka Rahasia Dewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/598/3252587//terbaik_itu_kamu-Z0SN_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 21: Rahasia Hilangnya Zara Terungkap, Larasati Mulai Buka Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/598/3252593//ternyata_ini_cinta-HRza_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 88: Marco Berusaha Meloloskan Diri dari Penyekapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/598/3252501//terikat_janji-5jBl_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 210: Bryan Ungkap Sosok di Balik Penyamaran Ryan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement