Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 23: Kencan Romantis Sera dan Kenzi, Masa Lalu Ibu Kandung Mulai Terungkap!

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kenzi memutuskan bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan Padang untuk membayar utang jajanan kepada Sera. Keputusannya membuat Sera tertegun karena Kenzi ingin berusaha sendiri tanpa harus terus mengandalkan uang darinya. Dengan dorongan Lita, Sera akhirnya mengajak Kenzi makan malam berdua pukul tujuh. Namun, Kenzi tidak menyadari bahwa ajakan tersebut merupakan sebuah kencan. Sera justru panik dan ingin membatalkannya, tetapi Lita dan Bebeto mengambil alih ponselnya demi memastikan kencan itu berjalan sukses.

Sementara itu, Prayoga, Marvin, dan Clara datang ke rumah makan tempat Kenzi bekerja. Marvin sengaja menyenggol Kenzi yang sedang membawa tumpukan piring dan menyindirnya soal Sera. Prayoga kemudian membuat konten live review makanan untuk mengalihkan perhatian dari kasus-kasusnya. Ia juga menyindir Kenzi yang dahulu menolak menjadi menantunya dan mengatakan bahwa hidup mereka akan lebih baik jika Kenzi bersama Clara. Perkataan tersebut membuat Marvin sakit hati.

Ketegangan berlanjut ketika Prayoga terpeleset di lantai toilet yang basah. Marvin sempat melihatnya terjatuh, tetapi ragu untuk menolong. Kenzi justru datang lebih dahulu dan memapah Prayoga keluar. Akibat kejadian itu, Prayoga hanya mengalami keseleo dan harus menggunakan kursi roda sementara.

Di belakang restoran, Clara menangis dan menyesali keputusannya karena dahulu tidak mendengarkan peringatan Kenzi tentang Marvin yang hanya mengincar uang dan berselingkuh. Kenzi menghiburnya serta menyemangati Clara agar berani meninggalkan Marvin. Namun, Prayoga diam-diam melihat kedekatan mereka dari kejauhan.

Di sisi lain, Sera kebingungan memilih pakaian untuk kencannya. Ia kemudian bertemu Larasati yang meminjamkan gaun hijau backless koleksi Aveline. Gaun tersebut ternyata milik putrinya, Zara, yang diculik 26 tahun lalu saat masih berusia tiga bulan. Larasati mengaku tidak pernah berhenti berharap putrinya masih hidup dan selalu membelikan pakaian untuknya setiap tahun. Mendengar cerita tersebut, Sera memeluk dan menguatkan Larasati.

Sementara itu, Bimo mulai bekerja di Nouvelle Beauty dan semakin akrab dengan Wilda. Ambisi Wilda untuk mengalahkan Sera terlihat dari keputusannya menggunakan bahan produksi yang lebih murah tanpa akar tunjuk langit, tetapi tetap mencantumkan bahan tersebut pada kemasan demi keuntungan. Bimo menyadari kebohongan itu. Meski demikian, keduanya mulai saling tertarik melalui candaan di antara mereka.