Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 90: Prisil Nekat Cari Kerja, Dewa Akui Jadi Pelaku Penembakan!

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini menghadirkan kombinasi konflik keluarga yang emosional dengan kisah persahabatan dan kehidupan remaja. Tayangan ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), serta aktor dan aktris berbakat lainnya.

Masalah kembali menghampiri Prisil setelah foto dirinya bersama seorang pria di klub malam tersebar dan diketahui oleh teman-teman Mila. Kejadian tersebut membuat Mila merasa malu, sementara Roman yang kecewa langsung mendatangi Prisil untuk memberikan teguran.

Merasa semakin terpojok dan tidak lagi mendapat dukungan finansial dari Roman, Prisil akhirnya bertekad membuktikan bahwa dirinya mampu hidup mandiri. Ia pun mencoba melamar pekerjaan sebagai waitress di sebuah kafe. Meski demikian, Prisil ternyata belum sepenuhnya meninggalkan ambisinya untuk mencari pria kaya yang bisa mengubah nasibnya.

Sementara itu, Dewa membuat keputusan mengejutkan dengan menyerahkan diri ke polisi dan mengakui bahwa dirinya merupakan pelaku penembakan. Namun, ketika berhadapan dengan Edwin, Dewa justru menyampaikan cerita berbeda. Ia mengaku melakukan tindakan tersebut demi menyelamatkan Marco dari para penculik.

Di sisi lain, hubungan Marco dan Saga semakin dekat setelah Saga mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Marco. Tanpa mengetahui bahwa Saga sebenarnya merupakan kakak kandungnya, Marco mulai merasa berutang nyawa kepada Saga. Bahkan, setelah menyadari betapa besar perasaan Saga terhadap Luna, Marco memilih untuk memendam perasaannya sendiri.