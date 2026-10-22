Tantara, Drama Baru Song Hye Kyo dan Gong Yoo Tayang Akhir Tahun 2026

SEOUL - Tantara, drama baru Song Hye Kyo dan Gong Yoo dijadwalkan tayang di Netflix, pada 11 Desember mendatang. Drama ini bercerita tentang kondisi industri hiburan Korea Selatan di era ‘60 hingga ‘80-an.

Song Hye Kyo akan berperan sebagai Min Ja, seorang perempuan yang masuk dapur rekaman dan menjadi penyanyi profesional setelah melakoni berbagai pekerjaan demi bisa bertahan hidup dan keluar dari kemiskinan.

Gong Yoo akan berperan sebagai Dong Gu, teman masa kecil Min Ja yang mendukung setiap mimpi-mimpinya. Drama ini akan menggambarkan perjuangan Min Ja dan Dong Gu dalam melewati masa-masa sulit mereka semasa kecil hingga dewasa.

Tantara, Drama Baru Song Hye Kyo dan Gong Yoo Tayang Akhir Tahun 2026. (Foto: Netflix)

Selain dua pemeran utamanya, Tantara juga akan dibintangi oleh Seolhyun yang akan berperan sebagai Min Hui yang memiliki love-hate relationship dengan Min Ja. Sementara Cha Seung Won dipercaya menghidupkan lakon Seok Gil Yeo, seorang komposer bertangan dingin yang melahirkan sederet penyanyi ternama di eranya.

Poster Tantara juga menampilkan Min Hui yang bernyanyi dan Gil Yeo sedang bermain saksofon. Hal itu menunjukkan bagaimana dua karakter tersebut saling terikat satu sama lain melalui musik.

Jadi bagi Anda penggemar Song Hye Kyo dan Gong Yoo jangan lupa ya. Drama Tantara akan memulai masa tayang di Netflix, pada 11 Desember mendatang.*



(SIS)

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