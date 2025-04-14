Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Se Young Jadi Selir Serakah dalam The Remarried Empress

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |18:11 WIB
Lee Se Young Jadi Selir Serakah dalam <i>The Remarried Empress</i>
Lee Se Young Jadi Selir Serakah dalam The Remarried Empress. (Foto: DAZED)
A
A
A

SEOUL - Lee Se Young dikonfirmasi gabung dalam drama fantasi romantis, The Remarried Empress. Dia akan berperan sebagai Rashta, seorang budak yang jatuh cinta pada Raja Sovieshu (Joo Ji Hoon). 

Merujuk versi komik, Raja Sovieshu yang dimabuk cinta kemudian mengangkat Rashta sebagai selir. Namun ketamakan membawa Rashta menyingkirkan Navier (Shin Min Ah) dari posisinya sebagai Ratu Kerajaan Timur. 

Setelah digulingkan dari posisinya, Navier pun jatuh ke pelukan Heinrey (Lee Jong Suk), pangeran dari Kerajaan Barat yang ternyata menyimpan rahasia tentang masa lalunya. Bagaimana hubungan Navier, Heinrey, Sovieshu, dan Rashta?

Lee Se Young
Lee Se Young Jadi Selir Serakah dalam The Remarried Empress. (Foto: DAZED)

Drama The Remarried Empress akan diarahkan oleh sutradara Jo Soo Won. Drama ini akan menjadi proyek reuni bagi PD Jo dengan Lee Jong Suk yang membintangi dua drama populernya, I Hear Your Voice dan Pinocchio

Sementara skenario drama ini ditulis oleh Yeo Ji Na dan Hyun Choong Yeol yang terkenal berkat karya mereka dalam drama The Uncanny Counter. Tim produksi The Remarried Empress berjanji untuk menghadirkan visual memukau dan megah dengan narasi yang lengkap. 

“Drama ini akan menjadi standar baru dari genre fantasi romantis. Kami pastikan, kalian akan menyukainya,” ujar tim produksi seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (14/4/2025).

Sejauh ini belum ada informasi dari tim produksi kapan dan di stasiun TV mana series ini akan tayang.* 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177297//lee_min_ho-QFar_large.jpg
Lee Min Ho Comeback Main Layar Lebar Lewat Film Assassin(s)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177279//yang_se_chan-p7ZH_large.jpg
Yang Se Chan Divonis Idap Kanker Tiroid: Duniaku Terasa Runtuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/206/3177023//dear_bandit-0TDH_large.jpg
Drama Saeguk Nam Ji Hyun dan Moon Sang Min Tayang Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176852//min_hyo_rin-wFV7_large.jpg
Respons Berkelas Min Hyo Rin Ketika Dikatai Gemuk oleh Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176667//jung_sung_il-QnUx_large.JPG
Aktor Glory Jung Sung Il Resmi Cerai setelah 9 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175781//guli_nazha-S6E5_large.jpg
Siapa Guli Nazha, Satu-satunya Perempuan yang Difollow Ji Chang Wook di Instagram?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement