Lee Se Young Jadi Selir Serakah dalam The Remarried Empress

Lee Se Young Jadi Selir Serakah dalam The Remarried Empress. (Foto: DAZED)

SEOUL - Lee Se Young dikonfirmasi gabung dalam drama fantasi romantis, The Remarried Empress. Dia akan berperan sebagai Rashta, seorang budak yang jatuh cinta pada Raja Sovieshu (Joo Ji Hoon).

Merujuk versi komik, Raja Sovieshu yang dimabuk cinta kemudian mengangkat Rashta sebagai selir. Namun ketamakan membawa Rashta menyingkirkan Navier (Shin Min Ah) dari posisinya sebagai Ratu Kerajaan Timur.

Setelah digulingkan dari posisinya, Navier pun jatuh ke pelukan Heinrey (Lee Jong Suk), pangeran dari Kerajaan Barat yang ternyata menyimpan rahasia tentang masa lalunya. Bagaimana hubungan Navier, Heinrey, Sovieshu, dan Rashta?

Drama The Remarried Empress akan diarahkan oleh sutradara Jo Soo Won. Drama ini akan menjadi proyek reuni bagi PD Jo dengan Lee Jong Suk yang membintangi dua drama populernya, I Hear Your Voice dan Pinocchio.

Sementara skenario drama ini ditulis oleh Yeo Ji Na dan Hyun Choong Yeol yang terkenal berkat karya mereka dalam drama The Uncanny Counter. Tim produksi The Remarried Empress berjanji untuk menghadirkan visual memukau dan megah dengan narasi yang lengkap.

“Drama ini akan menjadi standar baru dari genre fantasi romantis. Kami pastikan, kalian akan menyukainya,” ujar tim produksi seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (14/4/2025).

Sejauh ini belum ada informasi dari tim produksi kapan dan di stasiun TV mana series ini akan tayang.*

(SIS)