Lirik Lagu Hannah Montana, Single Baru Rex Orange Country

JAKARTA - Rex Orange Country kembali lagi dengan lagu yang ear catchy, berjudul Hannah Montana yang dirilis pada 15 Oktober 2026. Alunan gitar akustik yang mengiringi lagu semakin memperkuat pesan yang ingin disampaikan.

Hannah Montana bercerita tentang seseorang yang menyesali perbuatannya di hubungan masa lalu. Akibat dari penyesalannya itu, dia harus melewati rasa rindu dan duka yang belum usai. Sosok dalam lagu ini juga berjuang melalui hari demi hari dengan rasa bersalah.

Menariknya, pada single ketiga dari album "Dream Fatigue" yang bakal dirilis pada 6 November 2026 nanti itu, tidak hanya untuk seorang kekasih, namun juga orang-orang tersayang lainnya, seperti teman maupun keluarga.

Lirik Hannah Montana dari YouTube Rex Orange Country:

Oh Hannah you're always on my mind

Taming horses in the wild

And we still don't talk after all this time

Oh hannah I

I just don't know why

But I still hide from you and I

Come spring come summer I just stayed inside

And it's been so long but I still recall

How I heard you crying through the wall

And I didn't ask you what went wrong

You just changed your hair and we all moved on