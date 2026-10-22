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Lirik Lagu dan Chord Gitar Stop the Wedding dari Ashe

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |05:48 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Stop the Wedding dari Ashe
Lirik Lagu dan Chord Gitar Stop the Wedding dari Ashe. (Foto: Instagram|@ashemusic)
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JAKARTA - Penyanyi indie-folk Ashe merilis lagu Stop The Wedding! pada 7 Augustus 2026 di bawah naungan Atlantic Records. Lagu tersebut merupakan title track dari album barunya, ‘The Girl of Your Dreams’.

Lewat Stop the Wedding, Ashe berharap bisa kembali ke masa lalu dan mengatakan kepada dirinya untuk melepas hubungan yang membuatnya tak bahagia. Ashe menulis lagu ini berdasarkan kisah nyata. 

Dia mengaku, merasa sangat tidak bahagia di pernikahan pertamanya. Namun di pernikahan keduanya, dia akhirnya merasakan kebahagiaan karena menjalin hubungan yang sehat dengan sang suami.

Lagu tersebut menjadi backsound lebih dari 164.000 video TikTok dan telah ditonton lebih dari 9,7 juta kali. Sementara di Spotify, Stop the Wedding sudah mendulang 117 juta streams. Yuk, simak lirik lagu dan chord gitar Stop the Wedding berikut.

Stop the Wedding-Ashe

 

Intro

G A G A

 

Verse 1

Bm

I found a secret note, "Burn after reading this"

F#m Em

It's supernatural, the feelings sinking in

This isn't cold feet, these aren't fireworks

G A Bm

The sky is menacing and that's an iceberg He thinks he's velvet smooth, I've fallen for the act

F#m                                             

I'm in the other room and seeing through the 

Em

cracks

                                      G

The voices in my head are screaming, "No, don't

Chorus

                  D

You don't have to waste your night and wear your heart out

    F#m

The warning signs are flashing now

         G

Stop the wedding! (Ah-ah-ah)

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