Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Teh Hijau dari Tulus

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |22:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Teh Hijau dari Tulus
Lirik Lagu dan Chord Gitar Teh Hijau dari Tulus. (Foto: Tulus)
A
A
A

JAKARTA - Tulus merilis lagu Teh Hijau pada 30 Juni 2026. Dalam waktu singkat, lagu tersebut viral dan menjadi penguasa berbagai tangga lagu digital Tanah Air.

Lagu dan lirik Teh Hijau diciptakan dan ditulis langsung oleh Tulus di mana Yoseph Sitompul berperan sebagai arranger Dan produser. Yuk simak detail lirik lagu dan Chord Gitar lagu Teh Hijau Dari Tulus.

Teh Hijau-Tulus

Intro
Am9 G/B F6/9 D
 
Verse 1
     Cadd9
Hari hari berulang
     G
Misteri lenyap senang
    Cadd9
Ada saran kudengar
             G
Lebih sering keluar ke alam
 
      Cadd9
Saran lain kudengar
          G
Cari hal asing yang menantang
    Cadd9
Keluar dari benteng
           G
Dari tempatmu yang sekarang
 
Pre-chorus
Am7                 Bm7
Ada yang hilang dariku belakangan
Am7                   Bm7
Sedang tak mudah bertemu rasa senang
Am7                  Bm7
Sedang kucari yang jadi pencetusnya
C                      D
Mungkin hilangnya atau siklus hidupku
 
Chorus
G                        D/F#
Mungkin aku sedang tak bisa
                  Em
Tak bisa jatuh cinta
                 C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
 
    G
Dan mungkin
                        D/F#
Aku memang sedang tak bisa
                  Em
Tak bisa jatuh cinta
                 C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
 
Instrumental
C    G
    Huwo-ooh wo-ooh
C                  G
Huwoah woah wo-oh (Apa pun siapa pun)
 
Verse 2
       Cadd9
Tambah gerak tubuhmu
     G
Baca buku yang baru
      Cadd9
Ragam saran brilian
                   G
Yang belum kunjung jadi penawar
 
Pre-chorus
Am7                   Bm7
Untuk yang hilang dariku belakangan
Am7               Bm7
Senang kucoba memahami alurnya
Am7              Bm7
Semoga segera kutemukan jawaban
C               D
Tapi kini kurayakan hampa ini ooh
 
Chorus
G                        D/F#
Mungkin aku sedang tak bisa
                  Em
Tak bisa jatuh cinta
                 C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
 
    G
Dan mungkin
                        D/F#
Aku memang sedang tak bisa
                  Em
Tak bisa jatuh cinta
                 C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
 
Bridge
Am7
Kulihat mana di kendaliku
Bm7
Teh hijau ini yang di tanganku
C
Di tengah seram sedih
                           D
Yang menghantamku   ooo ooh
 
Am7
Lepaskan lepas kemurunganku
Bm7
Hijau kembali jiwa gersangku
C
Ambillah sayang sebanyak
                    D
Waktu yang kau perlu
 
Chorus
G                        D/F#
Mungkin aku sedang tak bisa
                  Em
Tak bisa jatuh cinta
                 C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
 
    G
Dan mungkin
                 D/F#
Aku sedang tak bisa
                  Em
Tak bisa jatuh cinta
                 C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
 
Post-Chorus
Em          Bm7
Tanpa itu   tanpanya
C                     D
Apapun yang mungkin hilang itu (Sabar, sayang)
        Em
Mungkin ini siklusnya
      Bm7
Sudah garis jalannya
 C    D                 Am G/B F6/9 D
Esok, esok akan lebih elok
 
Chorus
    G                         D/F#
Dan mungkin, aku sedang tak bisa
                  Em
Tak bisa jatuh cinta
                 C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
 
    G
Dan mungkin
                 D/F#
Aku sedang tak bisa
                  Em
Tak bisa jatuh cinta
                 C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
 
    G                         D/F#
Dan mungkin, aku sedang tak bisa
                  Em  D
Tak bisa jatuh cinta-aa-a
 C
(Apa pun siapa pun…)

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/619/3246877/enau_dan_ari_lesmana-S9Uo_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Sesi Potret dari enau feat Ari Lesmana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/619/3244335/lirik_lagu_merry_go_round-6RrI_large.jpg
Lirik Lagu Merry Go Round dari BTS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/619/3242966/rossa-qoYJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Aku Baik Saja dari ROSSA yang Viral di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/619/3242836/honk_no_na-X6UO_large.jpg
Lirik Lagu Honk! Single No Na yang Angkat Fenomena ‘Om Telolet Om’ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/205/3240233/lisa_blackpink-1rbD_large.jpg
Lirik Lagu SaWaDiKa, Single Baru Lisa BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/619/3213684/iqbaal_ramadhan_dan_bernadya-mKUQ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Rabun Jauh dari Bernadya yang Viral di YouTube
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement