JAKARTA - Tulus merilis lagu Teh Hijau pada 30 Juni 2026. Dalam waktu singkat, lagu tersebut viral dan menjadi penguasa berbagai tangga lagu digital Tanah Air.
Lagu dan lirik Teh Hijau diciptakan dan ditulis langsung oleh Tulus di mana Yoseph Sitompul berperan sebagai arranger Dan produser. Yuk simak detail lirik lagu dan Chord Gitar lagu Teh Hijau Dari Tulus.
Teh Hijau-Tulus
Intro
Am9 G/B F6/9 D
Verse 1
Cadd9
Hari hari berulang
G
Misteri lenyap senang
Cadd9
Ada saran kudengar
G
Lebih sering keluar ke alam
Cadd9
Saran lain kudengar
G
Cari hal asing yang menantang
Cadd9
Keluar dari benteng
G
Dari tempatmu yang sekarang
Pre-chorus
Am7 Bm7
Ada yang hilang dariku belakangan
Am7 Bm7
Sedang tak mudah bertemu rasa senang
Am7 Bm7
Sedang kucari yang jadi pencetusnya
C D
Mungkin hilangnya atau siklus hidupku
Chorus
G D/F#
Mungkin aku sedang tak bisa
Em
Tak bisa jatuh cinta
C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
G
Dan mungkin
D/F#
Aku memang sedang tak bisa
Em
Tak bisa jatuh cinta
C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
Instrumental
C G
Huwo-ooh wo-ooh
C G
Huwoah woah wo-oh (Apa pun siapa pun)
Verse 2
Cadd9
Tambah gerak tubuhmu
G
Baca buku yang baru
Cadd9
Ragam saran brilian
G
Yang belum kunjung jadi penawar
Pre-chorus
Am7 Bm7
Untuk yang hilang dariku belakangan
Am7 Bm7
Senang kucoba memahami alurnya
Am7 Bm7
Semoga segera kutemukan jawaban
C D
Tapi kini kurayakan hampa ini ooh
Chorus
G D/F#
Mungkin aku sedang tak bisa
Em
Tak bisa jatuh cinta
C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
G
Dan mungkin
D/F#
Aku memang sedang tak bisa
Em
Tak bisa jatuh cinta
C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
Bridge
Am7
Kulihat mana di kendaliku
Bm7
Teh hijau ini yang di tanganku
C
Di tengah seram sedih
D
Yang menghantamku ooo ooh
Am7
Lepaskan lepas kemurunganku
Bm7
Hijau kembali jiwa gersangku
C
Ambillah sayang sebanyak
D
Waktu yang kau perlu
Chorus
G D/F#
Mungkin aku sedang tak bisa
Em
Tak bisa jatuh cinta
C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
G
Dan mungkin
D/F#
Aku sedang tak bisa
Em
Tak bisa jatuh cinta
C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
Post-Chorus
Em Bm7
Tanpa itu tanpanya
C D
Apapun yang mungkin hilang itu (Sabar, sayang)
Em
Mungkin ini siklusnya
Bm7
Sudah garis jalannya
C D Am G/B F6/9 D
Esok, esok akan lebih elok
Chorus
G D/F#
Dan mungkin, aku sedang tak bisa
Em
Tak bisa jatuh cinta
C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
G
Dan mungkin
D/F#
Aku sedang tak bisa
Em
Tak bisa jatuh cinta
C
Membuka hati tuk apa pun siapa pun
G D/F#
Dan mungkin, aku sedang tak bisa
Em D
Tak bisa jatuh cinta-aa-a
C
(Apa pun siapa pun…)
(SIS)
Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri