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Lirik Lagu dan Chord Gitar Sesi Potret dari enau feat Ari Lesmana

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |10:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Sesi Potret dari enau feat Ari Lesmana
Lirik Lagu dan Chord Gitar Sesi Potret dari enau feat Ari Lesmana. (Foto: Spotify)
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JAKARTA - Enau (Putra Permana) berkolaborasi dengan sang kakak, Ari Lesmana, merilis lagu Sesi Potret, pada 30 Januari 2026. Kisahnya tentang penyesalan seseorang yang tak bisa menemui orang terkasih untuk terakhir kalinya. 

Sejak dirilis, lagu itu mendulang 329 juta streams di Spotify dan sukses memuncaki chart Top 50 Spotify Indonesia. Berikut lirik lagu dan chord gitar Sesi Potret dari enau ft Ari Lesmana.

Sesi Potret-enau ft Ari Lesmana

Intro
C CMaj7 FMaj7 Fm
C CMaj7 FMaj7 Fm
 
Verse 1
FMaj7       G          C
Tahun lalu berjuta alasanku
FMaj7        G               C
Maaf tak bisa pulang penghasilanku pas-pasan
FMaj7    G         C
Kali ini sudah lumayan
FMaj7       G       C                   Dm
Berkat doamu diijabah Sang Maha Kaya
 
Dm         G   Em         Am
Dan tahun ini, ku bisa pulang
Dm     G            C
Oleh-oleh sudah di tangan
Dm     G            E/G#           Am G
Tapi anehnya bukan kau yang menyambutku
Dm         Em FMaj7                  G
Oh ternyata, kau yang lebih dulu pulang
 
Reff
C                    FMaj7
Ku bertamu ke rumah barumu
Em        Am
Tak ada kamu
      Dm          G
Hanya papan dan namamu
C                   FMaj7
Mana ocehan, wewangian khasmu
      Em       Am
Jarak ini terlalu jauh
      Dm        G
Kalau rindu aku tak mampu
 FMaj7          G         E/G#     Am
Soal ikhlas ternyata aku masih amatir
       Dm        Em  F             Fm       C
Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu
 
Interlude
C D/F# FMaj7 Em
G D Dm Fm C
 
Verse 2
FMaj7   G                C
Sesi potret yang selalu ku benci
FMaj7   G             C
Aneh rasanya kau tak di sini
FMaj7       G            C
Susunan barisannya tak sama lagi
  Dm       Em  Fm
Ooh, satu dua tiga
                 G
Ini nyata, kau telah pergi
 
Reff
C                   FMaj7
Ku bertamu ke rumah barumu
Em        Am
Tak ada kamu
      Dm          G
Hanya papan dan namamu
C                 FMaj7
Mana ocehan, wewangian khasmu
      Em       Am
Jarak ini terlalu jauh
      Dm        G
Kalau rindu aku tak mampu
FMaj7     G            E/G#     Am
Sesal hatiku tak sempat temani kamu
      Dm        G          C
Harusnya kubisikkan kata ajaib ke telingamu
FMaj7          G         E/G#     Am
Soal ikhlas ternyata aku masih amatir
       Dm
Masih sangat amatir
          Am
Gengsi menyelimutiku
        F       G     C Fm C Fm
Manusia ini kehilanganmu 
C   Fm   C Fm
Kehilanganmu.*
 

(SIS)

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