Lirik Lagu dan Chord Gitar Sesi Potret dari enau feat Ari Lesmana

JAKARTA - Enau (Putra Permana) berkolaborasi dengan sang kakak, Ari Lesmana, merilis lagu Sesi Potret, pada 30 Januari 2026. Kisahnya tentang penyesalan seseorang yang tak bisa menemui orang terkasih untuk terakhir kalinya.

Sejak dirilis, lagu itu mendulang 329 juta streams di Spotify dan sukses memuncaki chart Top 50 Spotify Indonesia. Berikut lirik lagu dan chord gitar Sesi Potret dari enau ft Ari Lesmana.

Sesi Potret-enau ft Ari Lesmana

Intro

C CMaj7 FMaj7 Fm

C CMaj7 FMaj7 Fm



Verse 1

FMaj7 G C

Tahun lalu berjuta alasanku

FMaj7 G C

Maaf tak bisa pulang penghasilanku pas-pasan

FMaj7 G C

Kali ini sudah lumayan

FMaj7 G C Dm

Berkat doamu diijabah Sang Maha Kaya



Dm G Em Am

Dan tahun ini, ku bisa pulang

Dm G C

Oleh-oleh sudah di tangan

Dm G E/G# Am G

Tapi anehnya bukan kau yang menyambutku

Dm Em FMaj7 G

Oh ternyata, kau yang lebih dulu pulang



Reff

C FMaj7

Ku bertamu ke rumah barumu

Em Am

Tak ada kamu

Dm G

Hanya papan dan namamu

C FMaj7

Mana ocehan, wewangian khasmu

Em Am

Jarak ini terlalu jauh

Dm G

Kalau rindu aku tak mampu

FMaj7 G E/G# Am

Soal ikhlas ternyata aku masih amatir

Dm Em F Fm C

Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu



Interlude

C D/F# FMaj7 Em

G D Dm Fm C



Verse 2

FMaj7 G C

Sesi potret yang selalu ku benci

FMaj7 G C

Aneh rasanya kau tak di sini

FMaj7 G C

Susunan barisannya tak sama lagi

Dm Em Fm

Ooh, satu dua tiga

G

Ini nyata, kau telah pergi



Reff

C FMaj7

Ku bertamu ke rumah barumu

Em Am

Tak ada kamu

Dm G

Hanya papan dan namamu

C FMaj7

Mana ocehan, wewangian khasmu

Em Am

Jarak ini terlalu jauh

Dm G

Kalau rindu aku tak mampu

FMaj7 G E/G# Am

Sesal hatiku tak sempat temani kamu

Dm G C

Harusnya kubisikkan kata ajaib ke telingamu

FMaj7 G E/G# Am

Soal ikhlas ternyata aku masih amatir

Dm

Masih sangat amatir

Am

Gengsi menyelimutiku

F G C Fm C Fm

Manusia ini kehilanganmu

C Fm C Fm

Kehilanganmu.*



(SIS)

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