Kisah Seru Freya, Si Pewaris Kaya dalam Microdrama Dari Putus Cinta Jadi Orang Kaya V+Short

JAKARTA – V+Short menghadirkan microdrama berjudul “Dari Putus Cinta Jadi Orang Kaya”, yang mengisahkan perjuangan seorang pewaris kaya dalam bangkit dari pengkhianatan cinta dan menghadapi berbagai konflik yang mengancam kehidupannya. Sebelum mengikuti kisah lengkapnya, download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.

Di tengah perjalanan untuk memulai hidup baru, kehadiran seorang pria berpengaruh bernama Ethan membawa misteri tersendiri. Ketika masa lalu, ambisi, dan rahasia keluarga mulai saling berkaitan, mampukah Freya menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik?

Sinopsis Dari Putus Cinta Jadi Orang Kaya

Freya, pewaris kaya yang kehilangan segalanya, memutuskan hubungan dengan kekasihnya yang telah mengkhianatinya dan berusaha membangun kembali kehidupannya. Tanpa sepengetahuannya, Ethan, seorang pria berpengaruh, diam-diam melindunginya.

Ketika mantan kekasih Freya bekerja sama dengan seorang rival licik untuk merebut kerajaan bisnis keluarganya, Ethan mulai bergerak di balik layar untuk membongkar kebohongan mereka.

Namun, saat rahasia lama terungkap di sebuah acara gala mewah, akankah rencana jahat musuh-musuh mereka akhirnya berantakan?

Tonton Dari Putus Cinta Jadi Orang Kaya di V+Short

Ikuti perjalanan Freya dalam Dari Putus Cinta Jadi Orang Kaya melalui V+Short. Saksikan kisah tentang pengkhianatan, kesempatan untuk memulai kembali, dan berbagai konflik yang menguji kepercayaan serta keberanian.

Dengan karakter penuh misteri dan intrik keluarga yang semakin rumit, microdrama ini mengajak penonton mengikuti perjalanan Freya dalam menghadapi masa lalu sekaligus memperjuangkan masa depannya. Download aplikasi V+Short melalui Google Play Store atau App Store untuk menikmati berbagai kisah microdrama yang penuh drama, romansa, dan kejutan



(kha)

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