Cari Tontonan Fresh? Terjebak Cinta CEO di Tengah Badai Jadi Rekomendasi Microdrama V+Short!

JAKARTA – Kisah cinta dengan seorang CEO memang selalu punya daya tarik tersendiri. Namun, bagaimana jika romansa yang mulai tumbuh justru dibayangi badai berbahaya, rahasia identitas, dan konspirasi di tempat kerja? Semua konflik tersebut hadir dalam Terjebak Cinta CEO di Tengah Badai, microdrama AI yang eksklusif di V+Short. Download aplikasinya gratis dengan klik link di sini.

Becky Fuller, seorang ahli meteorologi berbakat yang diam-diam menyembunyikan identitasnya sebagai pengungkap pelanggaran anonim. Di balik pekerjaannya bersama Adam Bennett, seorang CEO, Becky menyimpan rahasia besar yang bisa mengguncang dunia korporat tempat mereka bekerja. Seiring berjalannya waktu, hubungan Becky dan Adam semakin dekat.

Di tengah ancaman badai yang berbahaya, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Namun, hubungan yang semula terasa menjanjikan ini ternyata tidak berjalan mulus. Ada sosok eksekutif licik yang mulai mengendus rahasia Becky dan berusaha memanfaatkannya demi kepentingan pribadi. Becky dijebak dan dituduh sebagai mata-mata perusahaan dan pekerjaannya sekaligus kepercayaan orang-orang di sekitarnya.

Dari perempuan berbakat yang berusaha mengungkap kebenaran, Becky kini harus berjuang menghadapi tuduhan yang mengancam karier dan masa depannya. Meski dikhianati, Becky tidak menyerah begitu saja. Ia harus mempertaruhkan segalanya untuk membongkar kebenaran dan mengungkap konspirasi besar yang mengintai mereka. Jika gagal, bukan hanya reputasinya yang hancur, tetapi juga hubungan yang mulai ia bangun dengan Adam.

Menariknya, drama ini hadir dalam format microdrama berbasis AI. Dengan cerita yang padat, format horizontal, dan konflik yang bergerak cepat, penonton bisa mengikuti perjalanan Becky tanpa harus menyisihkan banyak waktu. Perpaduan teknologi AI dan kisah romance penuh intrik ini juga menghadirkan pengalaman hiburan yang terasa fresh untuk pencinta drama dengan cerita intens.