Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cari Tontonan Fresh? Terjebak Cinta CEO di Tengah Badai Jadi Rekomendasi Microdrama V+Short!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |23:01 WIB
Cari Tontonan Fresh? <i>Terjebak Cinta CEO di Tengah Badai</i> Jadi Rekomendasi Microdrama V+Short!
Microdrama Vshort
A
A
A

JAKARTA – Kisah cinta dengan seorang CEO memang selalu punya daya tarik tersendiri. Namun, bagaimana jika romansa yang mulai tumbuh justru dibayangi badai berbahaya, rahasia identitas, dan konspirasi di tempat kerja? Semua konflik tersebut hadir dalam Terjebak Cinta CEO di Tengah Badai, microdrama AI yang eksklusif di V+Short. Download aplikasinya gratis dengan klik link di sini

Becky Fuller, seorang ahli meteorologi berbakat yang diam-diam menyembunyikan identitasnya sebagai pengungkap pelanggaran anonim. Di balik pekerjaannya bersama Adam Bennett, seorang CEO, Becky menyimpan rahasia besar yang bisa mengguncang dunia korporat tempat mereka bekerja. Seiring berjalannya waktu, hubungan Becky dan Adam semakin dekat. 

Di tengah ancaman badai yang berbahaya, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Namun, hubungan yang semula terasa menjanjikan ini ternyata tidak berjalan mulus. Ada sosok eksekutif licik yang mulai mengendus rahasia Becky dan berusaha memanfaatkannya demi kepentingan pribadi. Becky dijebak dan dituduh sebagai mata-mata perusahaan dan pekerjaannya sekaligus kepercayaan orang-orang di sekitarnya. 

Dari perempuan berbakat yang berusaha mengungkap kebenaran, Becky kini harus berjuang menghadapi tuduhan yang mengancam karier dan masa depannya. Meski dikhianati, Becky tidak menyerah begitu saja. Ia harus mempertaruhkan segalanya untuk membongkar kebenaran dan mengungkap konspirasi besar yang mengintai mereka. Jika gagal, bukan hanya reputasinya yang hancur, tetapi juga hubungan yang mulai ia bangun dengan Adam. 

Menariknya, drama ini hadir dalam format microdrama berbasis AI. Dengan cerita yang padat, format horizontal, dan konflik yang bergerak cepat, penonton bisa mengikuti perjalanan Becky tanpa harus menyisihkan banyak waktu. Perpaduan teknologi AI dan kisah romance penuh intrik ini juga menghadirkan pengalaman hiburan yang terasa fresh untuk pencinta drama dengan cerita intens. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/598/3249096//microdrama_vshort-vVQh_large.JPG
Ulang Tahun Pernikahan Terakhir, Microdrama AI di V+Short tentang Pengkhianatan dan Balas Dendam! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/598/3248880//microdrama-D4fs_large.JPG
Dari Desa Terpencil Jadi Milyader di V+Short, Microdrama Survival Seru Ini Wajib Masuk Watchlist Kamu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/598/3248182//microdrama_vshort-IpVP_large.JPG
Punya Plot yang Seru, Ini Sinopsis Microdrama AI V+Short Aku Rebut Suamimu Yang Kaya Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/598/3247929//microdrama_vshort-muhN_large.JPG
Nonton Microdrama Komedi Aksi Terbaru Mata-Mata Karena Pernikahan di V+Short, Ini Sinopsisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/598/3247687//microdrama_vshort-l2Rt_large.JPG
Jatuh Cinta Pada Pembunuh Kakakku, Rekomendasi Microdrama Seru di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/598/3247496//microdrama-FcZP_large.JPG
Sinopsis Microdrama V+Short Amarah Seorang Ibu Demi Takhta: Terpisah dari Buah Hati, Mampukah Violet Bangkit?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement