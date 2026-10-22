Microdrama Cinta dan Amarah Tayang Eksklusif di V+Short, Ini Sinopsisnya

JAKARTA – Kalau kamu suka cerita cinta yang penuh gejolak dan sedikit bumbu misteri, judul microdrama “Cinta dan Amarah” bisa jadi tontonan yang pas. Microdrama eksklusif VISION+ ini bercerita tentang cinta yang tumbuh di tengah luka masa lalu, ditambah teka-teki pembunuhan yang bikin penasaran. Klik di sini untuk download dan nonton streaming di V+Short.

Ceritanya berawal dari Cecilia, perempuan yang masih terbayang-bayang kepergian sahabat terbaiknya. Luka itu belum sembuh, tapi pelan-pelan ia mulai membuka hati untuk Rafael, mantan berandalan yang sedang berusaha berubah dan meninggalkan masa lalunya yang kelam. Bagi Cecilia, Rafael membawa harapan baru. Bagi Rafael, ini kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar bisa jadi orang yang lebih baik.

Sayangnya, jalan mereka tidak semulus yang dibayangkan. Masa lalu yang belum selesai dan masalah di sekitar mereka terus menguji hubungan ini. Keadaan makin rumit saat Julian datang. Ia adalah sosok paling berkuasa di kampus, dan ia punya obsesi yang berbahaya. Sikapnya yang makin kasar memancing pertengkaran, hingga Rafael terseret kembali ke dalam perkelahian hebat.

Kejadian ini membuat Cecilia goyah dan hubungan mereka nyaris hancur. Di tengah hubungan yang makin rapuh, misteri di balik kematian sahabat Cecilia kembali muncul. Ada kebenaran yang belum terungkap, dan satu per satu petunjuk mulai mengarah ke hal-hal yang mengejutkan.

Siapa sebenarnya yang ada di balik tragedi itu? Bisakah Cecilia membedakan mana orang yang tulus mencintainya dan mana yang menyimpan rahasia? Dengan campuran romansa, konflik yang menguras emosi, dan misteri yang bikin penasaran, Cinta dan Amarah menghadirkan tontonan yang seru dalam format microdrama.

Setiap konflik memunculkan pertanyaan baru, jadi kamu pasti ingin terus lanjut menonton, baik untuk tahu nasib cinta Cecilia dan Rafael maupun rahasia gelap di balik semuanya. Yuk, saksikan Cinta dan Amarah, microdrama eksklusif VISION+, dan ikuti kisah cinta yang diuji oleh masa lalu, amarah, dan rahasia yang tak disangka-sangka.

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(kha)

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