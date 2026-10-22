Sinopsis Microdrama V+Short 99 Pengampunan, Satu Perpisahan

JAKARTA – 99 Pengampunan, Satu Perpisahan merupakan microdrama V+Short yang mengangkat kisah rumah tangga penuh luka, penyesalan, dan kesempatan menemukan cinta yang lebih tulus. Menceritakan Brianna, perempuan yang memutuskan meninggalkan suaminya setelah bertahun-tahun menjalani pernikahan. Sebelum lanjut, download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.

Sinopsis 99 Pengampunan, Satu Perpisahan

Kisah microdrama “99 Pengampunan, Satu Perpisahan” mengikuti kehidupan Brianna, perempuan yang selama tiga tahun menjalani pernikahan dengan Mark Maddix, seorang petinju yang tengah mengejar kejayaan dalam kariernya. Meski berstatus sebagai istri, Brianna harus menelan kenyataan pahit karena Mark tidak pernah mengakui pernikahan mereka.

Brianna terus bertahan dan memberikan kesempatan kepada Mark. Ia berulang kali memaafkan sikap suaminya, berharap suatu hari nanti pria yang dicintainya itu akan berubah dan mengakui hubungan mereka. Namun, harapan tersebut justru membuatnya terus terjebak dalam kekecewaan. Titik balik terjadi pada malam kejuaraan Mark.

Di tengah momen penting dalam karier sang petinju, Brianna kembali mengalami patah hati untuk ke-99 kalinya. Kali ini, ia memilih berhenti berharap dan memutuskan meninggalkan Mark. Keputusan itu menjadi awal perjalanan baru bagi Brianna. Ia kembali ke akar keluarganya yang kaya raya dan mulai membangun kembali kehidupannya setelah sekian lama mengorbankan kebahagiaan demi pernikahan yang tidak memberinya kepastian.