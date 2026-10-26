V+Short Hadirkan Microdrama Eksklusif Pengawal Berbahaya yang Kucintai

JAKARTA – V+Short menghadirkan microdrama eksklusif “Pengawal Berbahaya yang Kucintai”, yang mengangkat trope jatuh cinta pada pengawal sendiri dan selalu punya daya tarik tersendiri. Sebelum mengikuti kisah lengkapnya, download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.

Lucian menyamar sebagai pengawal pribadi Serena demi mengungkap misteri kematian ayahnya. Namun, misi yang awalnya berfokus pada pencarian kebenaran perlahan membawanya ke situasi yang lebih rumit. Di tengah ancaman yang mengintai keluarga Serena, hubungan profesional mereka mulai berkembang menjadi perasaan yang tak terduga.

Sinopsis Pengawal Berbahaya yang Kucintai

Lucian memiliki satu tujuan penting untuk mengungkap kebenaran di balik kematian ayahnya. Demi menjalankan misi tersebut, ia menyamar sebagai pengawal pribadi Serena. Dengan identitas barunya, Lucian berusaha mencari jawaban atas misteri yang selama ini membayangi kehidupannya.

Di sisi lain, Serena dan keluarganya menghadapi berbagai ancaman yang membuat situasi semakin menegangkan. Kehadiran Lucian sebagai pengawal pribadi menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keselamatan Serena. Namun, ada hal yang tidak diketahui Serena: pria yang bertugas melindunginya ternyata menyimpan misi pribadi.

Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas pengawal dan orang yang dilindungi. Lucian menjalankan tugasnya, sementara Serena harus menghadapi situasi yang tidak selalu aman. Namun, seiring waktu, kedekatan mereka perlahan menghadirkan perasaan yang lebih dalam. Inilah salah satu daya tarik trope jatuh cinta pada pengawal: sosok yang awalnya hadir untuk menjaga keselamatan justru menjadi seseorang yang istimewa.

Kedekatan yang terbangun di tengah tanggung jawab dan bahaya membuat hubungan mereka terasa semakin menarik. Tatkala batas antara tugas dan perasaan mulai kabur, penonton pun dibuat penasaran dengan arah hubungan keduanya. Namun, perjalanan cinta mereka tidak berlangsung tanpa tantangan. Lucian masih harus menjalankan misi rahasianya, sementara ancaman terhadap keluarga Serena terus membayangi.