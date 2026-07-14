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Buku Filosofi Teras Diangkat Jadi Film, Sherina Munaf Jadi Pemeran Utama

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |20:58 WIB
Buku Filosofi Teras Diangkat Jadi Film, Sherina Munaf Jadi Pemeran Utama
Filosofi Teras diangkat jadi film
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JAKARTA – MD Pictures merilis teaser poster dan trailer film Filosofi Teras di CGV Grand Indonesia, Minggu (12/7/2026). Acara tersebut diselenggarakan beriringan dengan perilisan resmi cetakan ke-100 buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. 

Kolaborasi ini menjadi simbol transformasi Filosofi Teras dari sebuah buku yang telah menginspirasi ratusan ribu pembaca Indonesia menjadi sebuah karya sinema yang akan segera hadir di layar lebar.  

Film Filosofi Teras diadaptasi dari buku berjudul serupa karya penulis mega bestseller Henry Manampiring. Sejak pertama kali diterbitkan Penerbit Buku Kompas tahun 2018 silam, bukunya sudah terjual lebih dari 500 ribu eksemplar dan memasuki cetakan ke-100. 

Filosofi Teras menghadirkan filsafat Stoik dalam bentuk yang paling universal: sebuah cerita yang menyentuh hati. Lewat dinamika keluarga, cinta, dan hubungan antarmanusia, penonton diajak memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan, tapi kita selalu dapat memilih bagaimana menyikapinya. 

Di film ini, Stoik bukan sekadar pesan moral yang disampaikan melalui dialog. Ia menjadi fondasi yang membentuk cerita, menggerakkan konflik, dan memberi makna pada setiap perjalanan karakter. Hasilnya adalah sebuah drama yang emosional, relevan, dan sinematik, sekaligus mengajak penonton pulang membawa sesuatu yang lebih dari sekadar hiburan: sebuah cara baru memandang kehidupan. 

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Topik Artikel :
Filosofi Teras Berita Film Film
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