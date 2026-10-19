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Urban Legend Banjar Pirunduk Diangkat ke Layar Lebar, Teror Ilmu Hitam Mengintai Warga Desa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |16:03 WIB
Urban Legend Banjar Pirunduk Diangkat ke Layar Lebar, Teror Ilmu Hitam Mengintai Warga Desa
Casting Film Pirunduk
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JAKARTA – Urban legend masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, tentang ilmu hitam Pirunduk diangkat ke layar lebar melalui film horor berjudul Pirunduk. Film garapan sutradara Billy Christian ini menghadirkan kisah mistis yang berakar dari kepercayaan lokal dan diwariskan lintas generasi.

Film produksi Pichouse Films, Pentana Production Studio, dan Bimasakti Pictures Production tersebut menggelar gala premiere di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Kamis 15 Oktober. Pirunduk dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026.

Kisah Pirunduk mengambil latar Kalimantan Selatan pada era 1980-an. Ceritanya berpusat pada Siti (Aulia Sarah), perempuan Banjar yang terjebak dalam rumah tangga penuh penderitaan setelah dinikahkan dengan juragan bernama Badarudin (Bucek Depp) demi melunasi utang ayahnya.

Alih-alih mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Siti justru menghadapi kekerasan dalam rumah tangga karena tak kunjung melahirkan anak. Situasinya semakin sulit ketika Badarudin mengambil istri muda bernama Ratih (Yoriko Angeline).

Di tengah keputusasaan, Siti memilih mempelajari ilmu hitam Pirunduk. Ia berharap kekuatan tersebut dapat membuatnya kembali menawan dan menundukkan hati sang suami. Namun, keputusan itu justru membawa konsekuensi mengerikan yang tidak hanya mengancam dirinya dan Badarudin, tetapi juga seluruh warga desa.

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