Mawar De Jongh Akui Punya Sifat People Pleaser, Belajar Sembuh Lewat Karakter Film

JAKARTA - Berperan sebagai Karina dalam film People Pleaser, Mawar De Jongh mengaku memiliki pengalaman sebagai seorang people pleaser. Perasaan layaknya, selalu tersenyum di depan orang lain dan mengiyakan setiap permintaan belum tentu berarti seseorang benar-benar merasa nyaman. Bagi orang yang memiliki kecenderungan people pleaser, keinginan untuk menyenangkan orang lain justru bisa menjadi pergulatan batin yang tidak terlihat.

Oleh karenanya, aktris cantik itu menyebut dirinya cukup memahami konflik yang dialami karakternya itu.

Dalam konferensi pers film People Pleaser di XXI Senayan City, Jakarta pada Senin (12/10/2026), Mawar bercerita bahwa salah satu hal yang membuatnya tertarik mendalami Karina adalah pergulatan antara keinginan untuk menolak dan ketakutan menghadapi reaksi orang lain.

“Karena aku juga seorang people pleaser jadi kurang lebih tahu apa ya, perdebatan yang dia ada di dalam dirinya sendiri gitu. Kayak sebenarnya aku pengin bilang enggak, tapi gimana ya caranya,” ujar Mawar saat press conference dan rilis trailer People Pleaser.

Menurut Mawar, sisi people pleaser sering kali tidak terlihat ketika seseorang sedang berhadapan dengan orang lain. Mereka bisa tetap tersenyum dan mengatakan iya, meski sebenarnya memiliki keinginan berbeda.

Namun, perasaan itu bisa berubah ketika mereka sudah sendirian atau berada di dekat orang-orang yang membuatnya nyaman. Penyesalan setelah menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan pun bisa muncul.