Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Mawar De Jongh Akui Punya Sifat People Pleaser, Belajar Sembuh Lewat Karakter Film

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |12:00 WIB
Mawar De Jongh Akui Punya Sifat People Pleaser, Belajar Sembuh Lewat Karakter Film
Mawar De Jongh Akui Punya Sifat People Pleaser, Belajar Sembuh Lewat Karakter Film. (Foto: Instagram/@mawar_eva)
A
A
A

JAKARTA - Berperan sebagai Karina dalam film People Pleaser, Mawar De Jongh mengaku memiliki pengalaman sebagai seorang people pleaser. Perasaan layaknya, selalu tersenyum di depan orang lain dan mengiyakan setiap permintaan belum tentu berarti seseorang benar-benar merasa nyaman. Bagi orang yang memiliki kecenderungan people pleaser, keinginan untuk menyenangkan orang lain justru bisa menjadi pergulatan batin yang tidak terlihat.

Oleh karenanya, aktris cantik itu menyebut dirinya cukup memahami konflik yang dialami karakternya itu.

Dalam konferensi pers film People Pleaser di XXI Senayan City, Jakarta pada Senin (12/10/2026), Mawar bercerita bahwa salah satu hal yang membuatnya tertarik mendalami Karina adalah pergulatan antara keinginan untuk menolak dan ketakutan menghadapi reaksi orang lain.

“Karena aku juga seorang people pleaser jadi kurang lebih tahu apa ya, perdebatan yang dia ada di dalam dirinya sendiri gitu. Kayak sebenarnya aku pengin bilang enggak, tapi gimana ya caranya,” ujar Mawar saat press conference dan rilis trailer People Pleaser.

Menurut Mawar, sisi people pleaser sering kali tidak terlihat ketika seseorang sedang berhadapan dengan orang lain. Mereka bisa tetap tersenyum dan mengatakan iya, meski sebenarnya memiliki keinginan berbeda.

Namun, perasaan itu bisa berubah ketika mereka sudah sendirian atau berada di dekat orang-orang yang membuatnya nyaman. Penyesalan setelah menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan pun bisa muncul.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/206/3247548//mvp_pictures_hadirkan_hungry_ghost_festival-3QwY_large.jpg
MVP Pictures Hadirkan Hungry Ghost Festival, Bawa Penonton Kenali Tradisi dan Teror Ghost Month
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/206/3246457//andovi_da_lopez_film-XaxK_large.jpg
Respons Santai Andovi da Lopez usai Film Bapak Paling Jujur Terancam Diboikot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/206/3246267//film_gjls-yqB7_large.jpg
Setelah Revisi Dua Kali, GJLS: Berapi-Api Rilis Poster hingga OST dari Barasuara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/206/3245375//film_lobang_buaya_resmi_tayang_di_bioskop-ujhd_large.jpg
Plot Twist Bikin Dugaan Penonton Meleset, Film Lobang Buaya Resmi Tayang di Bioskop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/33/3244994//lukman_sardi-qPni_large.jpg
Cara Lukman Sardi Kuasai Doa Bahasa Latin dalam Kuasa Gelap: Perjanjian Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/206/3244974//dito_darmawan-mwiM_large.JPG
Cerita Dito Darmawan Rela Turun ke Jalan demi Cosplay Pocong di Film Terbaru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement