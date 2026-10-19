Jefri Nichol Perdana Akting Sinetron Terbaik Itu Kamu, Jalani Belasan Scene dalam Sehari

JAKARTA - Jefri Nichol akhirnya menjajal dunia sinetron lewat Terbaik Itu Kamu, tayangan terbaru RCTI yang mulai tayang pada Senin (19/10/2026) pukul 20.30 WIB. Aktor yang selama ini dikenal lewat berbagai proyek film layar lebar itu mengaku tertarik mencoba pengalaman baru, yakni menjalani proses syuting sinetron dengan jadwal produksi yang panjang.

Hal itu diungkapkan Jefri saat menghadiri konferensi pers sinetron Terbaik Itu Kamu di Gelanggang Remaja Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia juga berbagi cerita mengenai tantangan yang dihadapinya selama menjalani proyek sinetron pertamanya.

Saat ditanya mengenai alasan bergabung dengan proyek RCTI tersebut, Jefri sempat melontarkan jawaban yang mengundang tawa. Namun, Jefri kemudian menjelaskan bahwa dirinya memang ingin mencoba sesuatu yang berbeda dalam perjalanan kariernya.

“Aku emang pengen nyoba industri sinetron karena belum pernah aku dapat proyek yang stripping panjang gitu,” ungkapnya.

Bagi Jefri, pengalaman tersebut menjadi tantangan tersendiri. Ia harus menyesuaikan diri dengan ritme produksi sinetron yang menuntut pemain berpindah dari satu adegan ke adegan lain dengan emosi berbeda dalam waktu relatif singkat.