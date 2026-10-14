Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 101: Rahasia Reza Terbongkar, Nasib Laura Terancam

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Upaya Laura untuk menggagalkan transfusi darah Celia justru berujung di luar dugaan. Demi mencegah rahasia bahwa Arumi merupakan anak kandung Celia terbongkar, Laura nekat menabrak seorang perawat hingga kantong darah Arumi pecah. Kondisi Celia pun kembali kritis, sementara Arumi rela mendonorkan darahnya demi menyelamatkan perempuan yang belum diketahuinya sebagai ibu kandung sendiri. Ia bahkan pingsan karena kelelahan. Beruntung, Kevin berhasil mendapatkan tambahan stok darah dari rumah sakit lain sehingga nyawa Celia akhirnya terselamatkan. Namun, Laura dan Wulan telanjur merayakan kematian Celia tanpa menyadari bahwa rencana mereka telah gagal.

Di sisi lain, penyelidikan kecelakaan Celia menemui jalan buntu setelah Bastian menghapus rekaman CCTV untuk menghilangkan jejak. Meski bukti penting itu lenyap, Elio dan Arumi mulai mencurigai adanya kejanggalan di balik rentetan kejadian yang menimpa Celia. Keduanya pun berusaha mencari tahu kebenaran di balik insiden tersebut, sementara rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan mulai terkuak.

Setelah siuman, Celia akhirnya mengungkap fakta mengejutkan kepada Anika. Ia menceritakan bahwa Reza, mantan suaminya, telah membawa kabur anak kandungnya. Tak hanya itu, Reza ternyata diam-diam memiliki istri bernama Wulandari Adiguna, sosok yang selama ini dikenal sebagai Wulan. Pengakuan tersebut sontak mengguncang Wulan saat menyadari bahwa dirinya juga menjadi korban kebohongan Reza. Kenyataan itu perlahan menggoyahkan kebenciannya terhadap Arumi, meski ia belum tentu siap mengakui kesalahan yang selama ini telah diperbuatnya.

Alex akhirnya siuman dari koma. Kesadarannya membuka peluang baru untuk mengungkap berbagai kejahatan yang selama ini tersembunyi, termasuk dugaan keterlibatan Laura dalam rentetan kejadian yang menimpa Celia. Jika Alex mampu memberikan kesaksian penting, rahasia yang selama ini mati-matian ditutupi Laura bisa saja terbongkar.

Siumannya Alex menjadi harapan baru untuk membongkar kejahatan Laura. Namun, mampukah Wulan menerima kenyataan tentang Reza dan mengesampingkan kebenciannya terhadap Arumi setelah mengetahui bahwa dirinya juga telah dibohongi?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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