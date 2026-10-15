Promo VISION+ mulai Rp15 Ribu di LG Streaming Week Tinggal Beberapa Hari Lagi, Jangan Terlewat!

Promo VISION+ mulai Rp15 Ribu di LG Streaming Week Tinggal Beberapa Hari Lagi. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Kesempatan menikmati berbagai hiburan premium VISION+ melalui LG TV dengan harga spesial akan segera berakhir. Melalui program LG Streaming Week 2026, pengguna LG TV masih dapat menikmati promo paket VISION+ dengan diskon hingga 30 persen sampai 18 Oktober 2026.

Sejak hadir di platform LG webOS, VISION+ memberikan pengalaman menonton yang semakin praktis bagi pengguna LG TV. Berbagai tayangan favorit, mulai dari film, series, Live TV, hingga pertandingan olahraga premium kini dapat dinikmati langsung melalui layar TV di rumah tanpa perangkat tambahan.

Tersisa kurang dari tiga hari lagi, pengguna LG TV dapat segera memanfaatkan penawaran spesial LG Streaming Week untuk mendapatkan akses berbagai konten hiburan VISION+ dengan harga lebih hemat.

Nikmati Beragam Konten VISION+ dengan Harga Spesial

LG Streaming Week 2026 yang berlangsung pada periode 14 September hingga 18 Oktober 2026 di Indonesia. Program spesial tersebut menyasar pengguna LG TV dengan sistem operasi webOS 4.0 hingga webOS 26.

Selama periode campaign, VISION+ menawarkan paket Premium dengan harga promo Rp15.000, dari harga normal Rp20.000. Dengan paket ini, pengguna dapat menikmati berbagai tayangan hiburan di VISION+, mulai dari VISION+ Original Series seperti POTE, My Chef in Crime, berbagai film seru, hingga Live TV.

Bagi penggemar olahraga, tersedia pula VISION+ Premium Sports dengan harga promo Rp28.000, dari harga normal Rp40.000. Paket ini menghadirkan berbagai kompetisi olahraga pilihan, termasuk MotoGP, Formula E, AFC Champions League dan sport lainnya.