Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Promo VISION+ mulai Rp15 Ribu di LG Streaming Week Tinggal Beberapa Hari Lagi, Jangan Terlewat!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |23:00 WIB
Promo VISION+ mulai Rp15 Ribu di LG Streaming Week Tinggal Beberapa Hari Lagi, Jangan Terlewat!
Promo VISION+ mulai Rp15 Ribu di LG Streaming Week Tinggal Beberapa Hari Lagi. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kesempatan menikmati berbagai hiburan premium VISION+ melalui LG TV dengan harga spesial akan segera berakhir. Melalui program LG Streaming Week 2026, pengguna LG TV masih dapat menikmati promo paket VISION+ dengan diskon hingga 30 persen sampai 18 Oktober 2026.

Sejak hadir di platform LG webOS, VISION+ memberikan pengalaman menonton yang semakin praktis bagi pengguna LG TV. Berbagai tayangan favorit, mulai dari film, series, Live TV, hingga pertandingan olahraga premium kini dapat dinikmati langsung melalui layar TV di rumah tanpa perangkat tambahan.

Tersisa kurang dari tiga hari lagi, pengguna LG TV dapat segera memanfaatkan penawaran spesial LG Streaming Week untuk mendapatkan akses berbagai konten hiburan VISION+ dengan harga lebih hemat. 

Nikmati Beragam Konten VISION+ dengan Harga Spesial

LG Streaming Week 2026 yang berlangsung pada periode 14 September hingga 18 Oktober 2026 di Indonesia. Program spesial tersebut menyasar pengguna LG TV dengan sistem operasi webOS 4.0 hingga webOS 26.

Selama periode campaign, VISION+ menawarkan paket Premium dengan harga promo Rp15.000, dari harga normal Rp20.000. Dengan paket ini, pengguna dapat menikmati berbagai tayangan hiburan di VISION+, mulai dari VISION+ Original Series seperti POTE, My Chef in Crime, berbagai film seru, hingga Live TV.

Bagi penggemar olahraga, tersedia pula VISION+ Premium Sports dengan harga promo Rp28.000, dari harga normal Rp40.000. Paket ini menghadirkan berbagai kompetisi olahraga pilihan, termasuk MotoGP, Formula E, AFC Champions League dan sport lainnya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/598/3248130//series_pote-soM6_large.png
6 Fakta Menarik Series Vision+ POTE, Sosok Mitologi Misterius hingga Kutuk Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/598/3247926//my_chef_in_crime-I6xe_large.JPG
Episode Terakhir Serial VISION+ My Chef in Crime Ditutup Plot Twist? Ini Sinopsisnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/598/3247681//pote-bMGX_large.JPG
Cara Nonton Series Horor POTE di VISION+, Kisah Teror yang Bikin Penasaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/51/3247644//acl_two_persib_vs_the_cong_viettel-hjXA_large.jpg
Jadwal & Link Nonton Persib Bandung vs Viettel FC di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/206/3246564//casting_film_cidro_asmoro-JvB5_large.JPG
Film Cidro Asmoro Tayang Hari Ini di Bioskop, Jodilee Warwick dan Ndarboy Beradu Akting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/598/3246562//my_chef_in_crime-hylX_large.JPG
Daftar Pemain Serial My Chef in Crime di VISION+, dari Roy Sungkono hingga Sintya Marisca
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement