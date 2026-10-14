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Episode Terakhir Serial VISION+ My Chef in Crime Ditutup Plot Twist? Ini Sinopsisnya!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |20:02 WIB
Episode Terakhir Serial VISION+ <i>My Chef in Crime</i> Ditutup Plot Twist? Ini Sinopsisnya!
My Chef in Crime
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JAKARTA – Ketegangan My Chef in Crime semakin memuncak di episode 8. Setelah kehilangan Anya, Rama (Roy Sungkono) mengambil keputusan berani untuk menghadapi Joko Ardinata. Namun, langkah tersebut justru membawanya ke dalam situasi berbahaya yang menguji keselamatan dirinya dan orang-orang terdekatnya. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini

Kesedihan membuat Rama ingin menyelesaikan masalahnya dengan Joko secara langsung. Tanpa sepengetahuan Rama, Lisa (Ajeng Fauziiah) diam-diam mengikuti langkahnya. Situasi semakin rumit ketika Rama dibawa ke Krakatoa dan harus menghadapi kondisi tak terduga. Di tengah ketegangan tersebut, ada sosok yang ternyata berada lebih dekat dengannya daripada yang ia bayangkan. 

Sementara itu, Vita (Sintya Marisca) dan Mamih Euis (Sarah Sechan) juga menghadapi ancaman yang membahayakan keselamatan mereka. Beruntung, Bayu hadir untuk membantu keduanya. Mereka pun berusaha menyusul Rama demi menyelamatkannya sebelum keadaan semakin buruk. Konfrontasi Rama dengan Joko Ardinata menjadi salah satu bagian paling menegangkan dalam episode ini. 

Berbagai persoalan yang selama ini membayangi Rama mulai mencapai titik penentuan. Namun, apakah semua konflik tersebut benar-benar akan berakhir, atau justru menyimpan kejutan yang lebih besar? Menjelang akhir episode, sebuah plot twist membuka babak misteri baru! Ketika situasi tampak mulai menemukan titik terang, muncul sosok penguasa baru yang mengetahui keberadaan Rama dan Lisa. 
Kehadirannya memunculkan pertanyaan besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapakah sosok tersebut, dan mengapa ia ingin memburu mereka? Jangan lewatkan episode 8 My Chef in Crime yang menghadirkan ketegangan, konflik, dan kejutan hingga penghujung cerita. 

Saksikan My Chef in Crime hanya di VISION+ dan cari tahu misteri di balik ending yang membuka ancaman baru bagi Rama dan Lisa. Download aplikasi VISION+ sekarang dan aktifkan paket VISION+ Premium mulai dari Rp20.000,- per bulan! 
 

(kha)

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