Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 99: Rekaman CCTV Kejahatan Laura Ungkap Semuanya!

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Bastian dan Arumi tanpa sengaja bertemu di kafe TMC. Mendengar nama Arumi, Bastian mendadak teringat masa lalunya saat memberikan nama itu kepada seorang bayi yang pernah digendongnya. Tanpa menyadari hubungan darah di antara mereka, keduanya justru merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan.

Sementara itu, Alex berhasil kabur dari sekapan Laura dan Wulan, tetapi pelariannya berubah menjadi petaka ketika obat yang dicampurkan Laura ke dalam sop mulai mengaburkan penglihatannya. Di tengah situasi genting, Celia yang akhirnya mengenali Bastian sebagai Reza, pria yang selama ini dicarinya demi mendapatkan kembali anaknya, nekat mengejarnya. Namun, sebuah kecelakaan tragis membuat Celia dan Alex sama-sama dilarikan ke TMC dalam kondisi kritis!

Perjuangan Elio dan Kevin menyelamatkan keduanya berujung kabar memilukan: Celia dan Alex mengalami koma, sementara darah Alex terdeteksi mengandung obat berbahaya yang dapat merusak jaringan saraf motoriknya. Di saat Arumi diliputi ketakutan kehilangan Celia, Laura justru merasa lega karena menganggap rahasia kejahatannya akan terkubur selamanya. Namun, rekaman CCTV TMC perlahan membongkar sisi lain Alex yang selama ini tak diketahui Arumi dan Elio—Alex ternyata berusaha menyelamatkan Arumi dari racun Laura! Penyesalan pun menghantui mereka karena telah salah menilai perubahan Alex. Di sisi lain, dendam Wulan kembali membara setelah mengetahui Celia masih hidup.

Akankah Alex dan Celia sadar dari koma, dan mampukah kejahatan Laura terbongkar sebelum semuanya terlambat?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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