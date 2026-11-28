Sinopsis Sinetron Tertulis Untuk Kita Eps 6: Teka-Teki Kematian Pram Semakin Rumit

JAKARTA - Tertulis Untuk Kita tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28, menghadirkan kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran. Sinetron ini memadukan genre action, romance, dan drama.

Sinetron ini dibintangi oleh Stefan William (Glen Raditya), Angela Gilsha (Kencana), Indra Barasco (Hardiman Kuswardono), Dimas Andrean (Bagas), Hannah Hannon (Alicia Kuswardono), Patty Patria (Rahayu), Raya Adena (Satin), Sonya Pandarmawan (Valerie), Galih Leo (Gading), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Penyelidikan Kencana mengenai kematian sang ayah, Pram, semakin mengarah pada sejumlah nama yang selama ini berada di sekitarnya.

Dalam episode 6 Tertulis Untuk Kita, Kencana mulai menemukan petunjuk baru yang justru membuatnya semakin bimbang. Di tengah usahanya mengungkap kebenaran, ia juga harus menghadapi berbagai persoalan, mulai dari bisnis batik hingga ancaman terbongkarnya identitasnya.

Kencana berhasil menghindari pertemuan dengan Bagas ketika datang ke rumah Gading bersama Nenek Sumarni untuk mengobati kakinya. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Kencana untuk menggali informasi mengenai masa lalu Bagas. Ia mengetahui bahwa Bagas telah diasuh Nenek Sumarni sejak ibunya meninggal dan memilih tetap setia bekerja untuk Hardiman karena merasa berutang budi.

Mendengar kisah tersebut, Kencana mulai meragukan kecurigaannya sendiri. Benarkah Bagas terlibat dalam pembunuhan Pram?