Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 100: Arumi Berjuang Demi Celia, Rahasia Besar Nyaris Terbongkar

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Elio dan Kevin kini berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Celia dan Alex yang masih terbaring koma. Di saat harapan untuk keduanya belum pasti, Wulan justru kembali dikuasai dendam setelah mengetahui Celia masih hidup. Elio juga berhasil membongkar kedok Bastian sebagai penipu di hadapan Anika. Namun, terbongkarnya kebohongan itu belum cukup untuk meredakan persoalan, sebab kondisi Celia semakin kritis dan nyawanya terancam.

Celia membutuhkan transfusi darah AB rhesus negatif agar bisa diselamatkan. Melihat kondisi Celia yang semakin mengkhawatirkan, Arumi nekat menawarkan darahnya sendiri. Tak disangka, hasil pemeriksaan menunjukkan darah Arumi cocok dengan Celia. Kabar tersebut semestinya menjadi harapan baru, tetapi justru membawa mereka semakin dekat pada rahasia besar yang selama ini tersembunyi: Arumi ternyata merupakan anak kandung Celia.

Rahasia itu terancam terbongkar, dan Laura tak ingin hal tersebut terjadi. Ia kembali melancarkan aksi keji dengan menyamar, lalu sengaja menabrak seorang perawat hingga kantong darah Arumi pecah sebelum sempat digunakan. Kesempatan Celia untuk mendapatkan transfusi pun kembali terhambat. Saat Arumi berusaha menyelamatkan perempuan yang belum diketahuinya sebagai ibu kandung sendiri, Laura justru melakukan segala cara agar kebenaran itu tidak terungkap.

Ketika Celia masih berjuang di ambang kematian, kejadian tak terduga muncul dari ruang ICU. Tangan Alex mendadak bergerak saat ia masih terbaring koma, memunculkan harapan bahwa kondisinya mungkin akan berubah.

Akankah Alex segera sadar dan membongkar kejahatan Laura? Sementara itu, mampukah Celia bertahan hidup sebelum rahasia hubungan mereka terungkap?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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