Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 98: Alex Ungkap Arumi Anak Kandung Celia, Laura Berusaha Membungkam!

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pada Minggu, 11 Oktober 2026 pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Menghadirkan drama romantis yang penuh intrik dan konflik keluarga, sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Alex akhirnya menemukan fakta mengejutkan bahwa Arumi adalah anak kandung Celia dan Reza. Wulan pun terguncang saat mengetahui kenyataan tersebut, terlebih setelah kembali teringat pengkhianatan Reza yang selama ini menjadi sumber kebenciannya kepada Arumi.

Mengetahui kebenaran tersebut, Alex bertekad mengungkap hubungan darah Arumi dan Celia melalui tes DNA. Ia juga ingin membongkar kejahatan Laura dan Wulan yang selama ini tersembunyi. Namun, sebelum rencananya terlaksana, Laura lebih dulu menghantam kepala Alex hingga tak sadarkan diri. Akankah Alex masih memiliki kesempatan untuk mengungkap rahasia besar tersebut?

Di sisi lain, penyamaran Bastian sebagai pengusaha sukses mulai terancam. Elio dan Kevin menemukan fakta bahwa perusahaan yang dicantumkan dalam profil Bastian ternyata fiktif. Temuan ini semakin memperkuat kecurigaan mereka bahwa Bastian sengaja mendekati Anika dengan berkedok memberikan donasi untuk TMC.

Sementara itu, pertemuan Bastian dengan Arumi di kafe TMC justru memunculkan perasaan aneh. Nama Arumi membangkitkan ingatan Bastian tentang seorang bayi yang pernah digendongnya dan diberi nama Arumi. Tanpa menyadari hubungan darah di antara mereka, keduanya merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan.