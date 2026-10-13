Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 65: Rahasia Masa Lalu Luna Terungkap!

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Pencarian panjang Luna untuk menemukan orang tua kandungnya akhirnya membuahkan hasil. Ia tak menyangka Rifky, sosok yang selama ini dekat dengannya, ternyata merupakan ayah kandung yang telah kehilangan dirinya selama bertahun-tahun. Namun, kebahagiaan Luna belum sepenuhnya utuh setelah mengetahui Martha selama ini menyimpan rahasia besar darinya. Di tengah haru pertemuan tersebut, Rifky justru memilih menemui Prisil untuk menghadapi ibu kandung Luna yang selama ini telah membohonginya.

Sementara itu, Marco berhasil membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan Rendy dalam balapan motor. Kemenangan yang seharusnya menjadi kebanggaan itu justru memicu masalah baru. Tak terima kalah, Rendy mengancam akan membuat Marco menyesali kemenangan tersebut. Ancaman itu pun membayangi Marco, yang kini harus menghadapi konsekuensi dari persaingan mereka.

Situasi semakin genting ketika Dewa menjalankan rencana keji terhadap Rifky. Ia menabrak Rifky hingga tewas, lalu memerintahkan Edo untuk menghilangkan mobil yang menjadi barang bukti. Kejahatan itu membuat kebahagiaan Luna yang baru saja menemukan ayah kandungnya terancam runtuh. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Luna masih menanti kepulangan Rifky. Bahkan, ia merasa seolah mendengar suara sang ayah memanggilnya, di saat nasib Rifky telah berubah tragis.

Di rumah Roman, masalah lain mulai mengusik Prisil. Kecurigaan Mila semakin kuat setelah ia menemukan vitamin kehamilan yang sengaja dibuang. Prisil berusaha menutupi kebohongannya agar Roman dan Mila tetap percaya bahwa dirinya masih mengandung. Namun, temuan tersebut bisa menjadi awal terbongkarnya rahasia yang selama ini ia pertahankan.

Akankah kebohongan Prisil akhirnya terbongkar, sementara Luna masih menanti kepulangan ayah yang baru saja ditemukannya? Di saat yang sama, bagaimana nasib Marco setelah ancaman Rendy dan kejahatan Dewa mulai membayangi hidup mereka?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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