Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 64: Satu Temuan Saga Mengubah Segalanya

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di tengah kekhawatirannya mendampingi Martha yang masih menjalani pemulihan di rumah sakit, Luna tak bisa berhenti memikirkan keadaan Marco. Pemuda itu ternyata sedang menghadapi masalah besar setelah diusir dari tempat kos hingga kehilangan tempat tinggal. Marco memilih bertahan seorang diri dan menolak bantuan Saga, meski sang kakak berusaha meringankan bebannya. Perhatian Luna dan kebaikan Nadya perlahan menjadi secercah harapan bagi Marco yang sedang terpuruk.

Sementara itu, kematian Ivan secara misterius di dalam tahanan semakin memperkuat kecurigaan Rifky terhadap Dewa. Yakin Dewa berada di balik rentetan kejahatan yang menimpa mereka, Rifky nekat menghadapi pria itu demi mencari jawaban. Namun, tindakannya justru memancing kemarahan Dewa hingga membuat dirinya berada dalam bahaya.

Dewa pun mulai bergerak menutupi jejaknya dengan memerintahkan Reno membubarkan sementara kelompok Spider. Langkah tersebut semakin memperumit upaya Rifky untuk mengungkap kebenaran di balik berbagai kejahatan yang terjadi.

Persoalan Marco kembali menjadi perhatian Saga setelah ia menemukan selebaran balap motor berhadiah uang tunai yang terjatuh dari tas sang adik. Temuan tersebut memunculkan dugaan bahwa Marco berencana mengikuti balapan demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Saga tentu tak ingin adiknya mengambil langkah yang membahayakan dirinya, tetapi rahasia dan konflik masa lalu mereka kembali mengancam hubungan keduanya.

Akankah Marco benar-benar nekat mengikuti balapan demi bertahan hidup, sementara Rifky berusaha mengungkap kejahatan Dewa sebelum terlambat?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri